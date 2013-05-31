Евгений Лебедев capitanstudiocapitanstudio
45 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Я WEB программист, работаю в компании, где поддерживаю её сайты, обновляю и оптимизирую код, добавляю новые сервисы. А в свободное от работы время пишу скрипты различной сложности и CMS под заказ.
Специализация и профессиональные навыки:
Разработка партнерских программ, интернет-магазинов, сайтов любой сложности.
- PHP4/5, MySQL/PostgreSQL,
- JavaScript, AJAX, jQuery, Prototype,
- XML, XPath,
- HTML, CSS, Адаптивная верстка (Twitter Bootstrap),
- Smarty, Memcache
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Портфолио
- Melodiyka.ru157 просмотров
- Спецстройжилье - XXI Век - Сайт соинвесторов180 просмотров
- Kraft Game165 просмотров
- InDaLife.ru - общение в новом формате257 просмотров
- DALICOLOR - широкоформатная печать137 просмотров