Я WEB программист, работаю в компании, где поддерживаю её сайты, обновляю и оптимизирую код, добавляю новые сервисы. А в свободное от работы время пишу скрипты различной сложности и CMS под заказ.

Специализация и профессиональные навыки:

Разработка партнерских программ, интернет-магазинов, сайтов любой сложности.

- PHP4/5, MySQL/PostgreSQL,

- JavaScript, AJAX, jQuery, Prototype,

- XML, XPath,

- HTML, CSS, Адаптивная верстка (Twitter Bootstrap),

- Smarty, Memcache