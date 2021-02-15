Освіта1999 - 2003рр. НУ “Львівська політехніка”, інститут прикладної математики, стаціонар, спеціальність - соціальна інформатика, підготовка за рівнем бакалавра. 2003- 2005 pp. НУ “Львівська політехніка”, інститут прикладної математики, стаціонар, спеціальність - соціальна інформатика, підготовка за рівнем спеціаліста.Досвід роботи2001 -2002рр. ВАТ “Стрітекс”, інженер електронщик, сервіс- інженер.2002- 2003рр. Посередницька діяльність, менеджер з продаж комп’ютерної техніки, сервіс-інженер.2003-2007рр. ТзОВ “ІФ Компанія Лімітед ЛТД”, офіс-менеджер, менеджер з продажу.2008-2011 Побудова компютерних мереж, оптичних мереж, систем відеоспостереження, охоронних систем.2012-2018 ТОВ «Діскавері бурове обладнання (Україна)» інженер з компютерних систем.2019-2020 Стрийське управління ВРТП «Укргазенергосервіс» інженер дільниці з ремонту і налагодження електротехнічного устаткування.Професійні навичкиНаявність водійських прав категорії В,С.Зборка та технічне обслуговування ПК;Встановлення та налаштування операційних систем: Windows, Linux; Встановлення та налаштування супутнього програмного забезпечення;Налаштування Internet, E-mail;Пошук у Інтернеті та встановлення драйверів під будь-які пристрої;Робота з Microsoft Word, Access, Excel, Delphi, Pascal, Oracle, SQL, C++, HTML (базові знання).Діагностика комп’ютерних комплектуючих;Проектування, прокладання та налаштування локальних мереж на витій парі, оптичних мереж;Проектування та встановлення систем відеоспостереження;Робота та налаштовування серверних ОС .Знання мовТехнічна та початкова розмовна англійська