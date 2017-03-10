PHP программист

Профессиональные умения и навыки:

Программирование: PHP 4, 5 (рефакторинг кода, юнит тестирование, ...),

Фреймворки: Zend framework 1.10, Symfony 1.2(Propel 1.3)

СУБД : MySQL(Разработка БД, оптимизация сущестующих запросов

Систкемы индексации Sphinx, Zend lucene.

NoSQL: MongoDB

Cистемы кешированния: Memcached, Redis

Система очередей сообщений AMQP(RabbitMQ)

JavaScript (DHTML,DOM). Библиотеки jQuery, Prototype , ExtJS

Системы контроля версий: SVN, Mercurial, Git.

Администрирование Linux (LAMP, nginx+Apache)

Опыт работы:

Декабрь 2013 – май 2014

MTI

Должность: инженер-программист.

Поддержка существующих проектов: http://protoria.ua, http://shop.lenovo.ua,

http://samsungshop.com.ua (исправление ошибок, разработка нового функционала

и т.д.)

Так же администрирование прод. И тест. серверов.

Из интересного: доработка поиска организованного в связке

phinx+Mongodb+Mysql

Сентябь 2012 - Ноябрь 2013

Ortnet Cyprus(Кипр).

Должность: инженер-программист.

Поддержка и расширение портала online video эротического контента.

Октябрь 2011 – Сентябь 2012.

“Д.И.О. – Трейдер Iнтернацiонал”

Должность: инженер-программист.

Разработка промышленной системы, используя ZF + ExtJS + Oracle

Это всеукраинская внутриведомственная система, гос. Заказ.

Ноябрь 2009 – Сентябрь 2011

“AMADEUS Украина”

Должность: инженер-программист.

a) Разработка системы матчинга(соответствия) данных от поставщика услуг

с реальными существующими в данный момент данными, использовался WSDL и

ORM Propel 1.3 в Symfony 1.2

б) Вычисление расстояние между точками на поверхности Земли, по координатам

точек.

в) Вывод в Google maps меток с гостиницами в которых можно забронировать

номера, в радиуса N от желаемой местости и от даты въеза-выезда и т.д.

Март 2009 – Октябрь 2009

“Магазин ЮА”

Должность: ведущий инженер-программист.

a) Разрабока новой базы данных на базе существующей.

б) Разработка “движка” интернет магазина.

в) Вывод данных используя шаблонизатор Smarty

Январь 2008 – Декабь 2008

“Старт -98”

Должность: инженер-программист.

a) Создание WAP портала знакомст(XHTML)

б) WAP верия “Супер лото”

в) WAP верия акции сигарет “KENT”

г) WAP чат.

д) Загрузка контента как с телефона пользователя, так и на телефон.

е) Содзание динамической GIF открытки, с текстом поздравнения в зависимости,

от размера экрана телефона пользователя, библиотека ImageMagic

Февраль 2007 – Май 2007

HostPro (hostpro.com.ua)

Должность: инженер-программист.

а) Работа с электронными платежами РФ.

б) Интеграция в существующую биллинговую систему.

в) Использование движка FastTpl.

Июнь 2007 – Август 2007.

“ТОВ Медiа Дiм”

Должность: инженер-программист.

а) Разработка AJAX

б) Проектирование нового “движка” под портал.

в) Проектирование структуры базы данных.

Сложный перелом руки.

Апрель 2006 – Сентябрь 2006

Мнемософт (mnemosoft.com)

Должность: инженер-программист.

а) Переработка существующих систем.

б) Разработка новых модулей.

в) Использование движка Meccana.

Октябрь 2005 - Апрель 2006

“Фабрика” Алексея Погорецкого.

Должность: инженер-программист.

а) Разработка модулей к сайтам.

б) Нахождение ошибок и написание патчей уже к готовым проектам.

Ноябрь 2004 - Октябрь 2005

WidePort Ukraine.

Должность: тестировщик.

а) Тестирование WEB интерфейсов.

Март 2004 – Ноябрь 2004

НИИ Материаловеденья им.Францевича

Должность: Инженер 2-ой категории.

Разработка теории поглощения высокочастотной электромагнитной энергии

мелкодисперсными нано-частицами.

Образование: высшее

Национальный Технический Университет Украины

“Киевский Политехнический Институт”

Физико-Математический факультет.

Специальность: Физика, преподаватель физики и информатики.

Дополнительно:

2002-2004 г. Военная кафедра. Лейтенант запаса. Начальник расчета ЗРК “ОСА”

2004 Сдал на права категории “B”

Семейное положение: женат, детей нет.