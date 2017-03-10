Профессиональные умения и навыки:
Программирование: PHP 4, 5 (рефакторинг кода, юнит тестирование, ...),
Фреймворки: Zend framework 1.10, Symfony 1.2(Propel 1.3)
СУБД : MySQL(Разработка БД, оптимизация сущестующих запросов
Систкемы индексации Sphinx, Zend lucene.
NoSQL: MongoDB
Cистемы кешированния: Memcached, Redis
Система очередей сообщений AMQP(RabbitMQ)
JavaScript (DHTML,DOM). Библиотеки jQuery, Prototype , ExtJS
Системы контроля версий: SVN, Mercurial, Git.
Администрирование Linux (LAMP, nginx+Apache)
Опыт работы:
Декабрь 2013 – май 2014
MTI
Должность: инженер-программист.
Поддержка существующих проектов: http://protoria.ua, http://shop.lenovo.ua,
http://samsungshop.com.ua (исправление ошибок, разработка нового функционала
и т.д.)
Так же администрирование прод. И тест. серверов.
Из интересного: доработка поиска организованного в связке
phinx+Mongodb+Mysql
Сентябь 2012 - Ноябрь 2013
Ortnet Cyprus(Кипр).
Должность: инженер-программист.
Поддержка и расширение портала online video эротического контента.
Октябрь 2011 – Сентябь 2012.
“Д.И.О. – Трейдер Iнтернацiонал”
Должность: инженер-программист.
Разработка промышленной системы, используя ZF + ExtJS + Oracle
Это всеукраинская внутриведомственная система, гос. Заказ.
Ноябрь 2009 – Сентябрь 2011
“AMADEUS Украина”
Должность: инженер-программист.
a) Разработка системы матчинга(соответствия) данных от поставщика услуг
с реальными существующими в данный момент данными, использовался WSDL и
ORM Propel 1.3 в Symfony 1.2
б) Вычисление расстояние между точками на поверхности Земли, по координатам
точек.
в) Вывод в Google maps меток с гостиницами в которых можно забронировать
номера, в радиуса N от желаемой местости и от даты въеза-выезда и т.д.
Март 2009 – Октябрь 2009
“Магазин ЮА”
Должность: ведущий инженер-программист.
a) Разрабока новой базы данных на базе существующей.
б) Разработка “движка” интернет магазина.
в) Вывод данных используя шаблонизатор Smarty
Январь 2008 – Декабь 2008
“Старт -98”
Должность: инженер-программист.
a) Создание WAP портала знакомст(XHTML)
б) WAP верия “Супер лото”
в) WAP верия акции сигарет “KENT”
г) WAP чат.
д) Загрузка контента как с телефона пользователя, так и на телефон.
е) Содзание динамической GIF открытки, с текстом поздравнения в зависимости,
от размера экрана телефона пользователя, библиотека ImageMagic
Февраль 2007 – Май 2007
HostPro (hostpro.com.ua)
Должность: инженер-программист.
а) Работа с электронными платежами РФ.
б) Интеграция в существующую биллинговую систему.
в) Использование движка FastTpl.
Июнь 2007 – Август 2007.
“ТОВ Медiа Дiм”
Должность: инженер-программист.
а) Разработка AJAX
б) Проектирование нового “движка” под портал.
в) Проектирование структуры базы данных.
Сложный перелом руки.
Апрель 2006 – Сентябрь 2006
Мнемософт (mnemosoft.com)
Должность: инженер-программист.
а) Переработка существующих систем.
б) Разработка новых модулей.
в) Использование движка Meccana.
Октябрь 2005 - Апрель 2006
“Фабрика” Алексея Погорецкого.
Должность: инженер-программист.
а) Разработка модулей к сайтам.
б) Нахождение ошибок и написание патчей уже к готовым проектам.
Ноябрь 2004 - Октябрь 2005
WidePort Ukraine.
Должность: тестировщик.
а) Тестирование WEB интерфейсов.
Март 2004 – Ноябрь 2004
НИИ Материаловеденья им.Францевича
Должность: Инженер 2-ой категории.
Разработка теории поглощения высокочастотной электромагнитной энергии
мелкодисперсными нано-частицами.
Образование: высшее
Национальный Технический Университет Украины
“Киевский Политехнический Институт”
Физико-Математический факультет.
Специальность: Физика, преподаватель физики и информатики.
Дополнительно:
2002-2004 г. Военная кафедра. Лейтенант запаса. Начальник расчета ЗРК “ОСА”
2004 Сдал на права категории “B”
Семейное положение: женат, детей нет.