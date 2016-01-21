Есть конструктивная ЗД модель дома. Необходимо сделать красивые цветовые решения с визуализацией. зд модель можно будет экспортировать в ЗДмакс, синема 4д, скетч ап. Еще раз, строить модель не нужно, надо просто навести красоту. Прикрепляю файл что должно ...