В приложении файл (2д чертежи) а также пример как нужно сделать. Бюджет 1500р.
- $253D-графика1 исполнительЗакрыт6 лет назад
Есть конструктивная ЗД модель дома. Необходимо сделать красивые цветовые решения с визуализацией. зд модель можно будет экспортировать в ЗДмакс, синема 4д, скетч ап. Еще раз, строить модель не нужно, надо просто навести красоту. Прикрепляю файл что должно ...3D-графика21 заявкаЗакрыт7 лет назад
В группе vk.com/4elovekdom В разделе товары есть картинки домов. Требуется сделать для них визуализацию. Природа небо деревья либо ещё что простенькое.. в общем чтобы выглядела посимпатичнее..3D-графика22 заявкиЗакрыт7 лет назад
Имеется сайт на Wordpress, необходимо внести небольшие корректировки (правка текста, размеры изображений и т.д.)Веб-программирование10 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо смонтировать видеоролик на 3-5 минут из отснятого материала, на тему строительство, в формате интервью или видеоотзыва. Подробности обсуждаются лично с исполнителем.Видеомонтаж50 заявокЗакрыт8 лет назад
- $80
Тематика сайта - Проектирование и строительство домов. ТЗ оговаривается лично с исполнителем. Примеры сайтов - http://kapitel16.ru/Сайты «под ключ»33 заявкиЗакрыт8 лет назад
Добрый день! Требуется создать для данной группы https://vk.com/chelny_proekty_ru Логотип И Wiki Меню.Социальные сети (SMM и SMO)11 заявокЗакрыт8 лет назад