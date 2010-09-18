Языки: английский, украинский, русский.

Образование: Винницкий государственный педагогический университет, институт иностранных языков.

Доп. образование: Винницкий национальный технический университет.

2008-2010 – Преподаватель английского и немецкого языков, Школа иностранных языков "Визард"

С 2007 года – устные и письменные переводы различной тематики и направлений (педагогика, методика преподавания, техническая документация, инструкции, художественный перевод, публицистика, кулинария, автомобили). Корректура текстов на английском, украинском и русском языках.

Опытный пользователь ПК: пакет MS Office (Word, Excel, PowerPoint), Internet. Также опыт работы с CorelDraw и Photoshop.

Личные качества: коммуникабельность, организованность, ответственность, аккуратность, легкообучаемость, чувство юмора.