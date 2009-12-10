Fotodesign,GIF, автомобильный дизайн, 3D, дизайн печатной продукции
Дизайн:
- креатив дизайн: художественная обработка фотографий, стилизация, создание образа;
- разработка буклетов, плакатов ,банеров, визиток, GIF анимацияи др.
- автомобильный дизайн, оформление автомобилей пленкой;
- разработка логотипов;
- 3D моделирование;
Портфолио
- Без названия130 просмотров
- Вывеска для магазина155 просмотров
- Баннер для интернет - магазина217 просмотров
- Логотип для компании Автоперсона224 просмотра
- Оформление стенда для кинотеара 2218 просмотров
- Оформление стенда для кинотеатра 1242 просмотра
- Дизайн гравировки155 просмотров
- Банер для сайа по автосигнализациям127 просмотров
- Баннер 3х12 реклама натяжных потолков815 просмотров
- Сертификат для компании по доставке воды218 просмотров
- Баннер 3х6 реклама садовых качелей211 просмотров
- Стереофото338 просмотров
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
14 лет назад
Спасибо за проделанную работу над фото.
$45
10 баллов
14 лет назад
Спасибо Дмитрию. Очень вдумчивый и настойчивый. Рекомендую. Результатом довольна
Ответный отзыв
Елена замечательный заказчик. Требовательная, четко вносит коррективы в работу. Было приятно с ней сотрудничать.