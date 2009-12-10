carbonov

Дмитрий carbonov

 
40 летУкраина/Донецк
15 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Fotodesign,GIF, автомобильный дизайн, 3D, дизайн печатной продукции

Дизайн:

- креатив дизайн: художественная обработка фотографий, стилизация, создание образа;

- разработка буклетов, плакатов ,банеров, визиток, GIF анимацияи др.

- автомобильный дизайн, оформление автомобилей пленкой;

- разработка логотипов;

- 3D моделирование;

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Отзывы заказчиков
bessalovdiman
Дмитрий 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$50
10 баллов
14 лет назад
Требуется качественная обработка фотографии.
Спасибо за проделанную работу над фото.
formay2006
Елена 
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
8 отзывов
$45
10 баллов
14 лет назад
Отрисовать фото, сделать афишу
Спасибо Дмитрию. Очень вдумчивый и настойчивый. Рекомендую. Результатом довольна
Елена замечательный заказчик. Требовательная, четко вносит коррективы в работу. Было приятно с ней сотрудничать.
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