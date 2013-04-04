caretta

Соломия caretta

 
36 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Рекламный модуль

    сделать рекламный модуль Т/З: шапка рекламного модуля с сайта мероприятия http://www.ecosmart-ua.com/ , только сделать две конференции, разделить Добавить спикеров в левый край ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Рекламный макет срочно

    Срочно нужно разработать рекламный макет мероприятия для размещения в журнале. Размеры 170 * 130, цвета корпоративные, пришлю при общении. Есть прошлогодний вариант, как пример

    Верстка полиграфии24 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Ищем создателя флеш-баннеров

    Требуется дизайнер для разработки баннеров Требования: 1)Опыт работы по изготовлению рекламных баннеров по технологии Flash и gif-анимации, хорошее знание графических программ. 2) ...

    Баннеры12 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

TSpell
Тимур 
34 года
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Рекламный модуль
Было очень приятно работать. Рекомендую!
Швидке реагування на зміни в ТЗ, завжди на звязку. Якісно і оперативно!!!!
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