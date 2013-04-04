сделать рекламный модуль Т/З: шапка рекламного модуля с сайта мероприятия http://www.ecosmart-ua.com/ , только сделать две конференции, разделить Добавить спикеров в левый край ...
Баннеры1 исполнитель
Завершен
12 лет назад
сделать рекламный модуль Т/З: шапка рекламного модуля с сайта мероприятия http://www.ecosmart-ua.com/ , только сделать две конференции, разделить Добавить спикеров в левый край ...
Срочно нужно разработать рекламный макет мероприятия для размещения в журнале. Размеры 170 * 130, цвета корпоративные, пришлю при общении. Есть прошлогодний вариант, как пример
Требуется дизайнер для разработки баннеров Требования: 1)Опыт работы по изготовлению рекламных баннеров по технологии Flash и gif-анимации, хорошее знание графических программ. 2) ...