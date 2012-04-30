Архитектор-дизайнер, художник
С 8 лет занимаюсь рисунком, практически без перерывов. Окончила художественную школу.
Бакалавр архитектуры, продолжаю обучение на уровне специалист в Киевском Национальном Университете Строительства и Архитектуры (специальность: архитектор зданий и сооружений).
Имею опыт работы с частными заказчиками в области дизайна интерьера, а также в области создания иллюстраций, раскадровок для реклам, открыток, интерьеров.
Обязательная, комуникабельная, адекватная, всегда готова работать.
Портфолио
- Венера186 просмотров
- Церковь Рождества Христова. Подол. Киев955 просмотров
- Без названия195 просмотров
- Без названия186 просмотров
- Покровская церковь185 просмотров
- Автовокзал125 просмотров
- Интерьер магазина130 просмотров
- Учебный корпус120 просмотров
- Бильярдный клуб114 просмотров
- Жилой дом. 16 этажей109 просмотров
- Коттедж №2112 просмотров
- Коттедж №1114 просмотров