Архитектор-дизайнер, художник

С 8 лет занимаюсь рисунком, практически без перерывов. Окончила художественную школу.

Бакалавр архитектуры, продолжаю обучение на уровне специалист в Киевском Национальном Университете Строительства и Архитектуры (специальность: архитектор зданий и сооружений).

Имею опыт работы с частными заказчиками в области дизайна интерьера, а также в области создания иллюстраций, раскадровок для реклам, открыток, интерьеров.

Обязательная, комуникабельная, адекватная, всегда готова работать.