caroliinedesigns

Каролина caroliinedesigns

 
26 летРоссия/Калининград
10 месяцев на фриланс-бирже
Была
10 месяцев назад
Графический дизайнер | Каролина

???? Обо мне: 

??Меня зовут Каролина. Я являюсь сертифицированным графическим дизайнером. Создаю фирменный стиль с нуля.

??Что входит в услуги графического дизайнера:

??Создание логотипа 

??Создание фирменного стиля ( логотип, фирменные элементы, паттерны, подбор цветовой палитры, подбор шрифтов, визуализация логотипа)

??Полиграфия (визитная карточка, сертификат, наклейка, упаковка, открытки, приглашения и т.д.) 

??Наружная реклама 

?? Анимация логотипа 

??Верстка 

?Длительность выполнения зависит от типа и сложности работы.

??Работа выполняется только после консультации и заполнения брифа 

За подробностями пишите в сообщения 

Telegram: carolinegml