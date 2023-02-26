caroliinedesigns

Графический дизайнер | Каролина

???? Обо мне:

??Меня зовут Каролина. Я являюсь сертифицированным графическим дизайнером. Создаю фирменный стиль с нуля.

??Что входит в услуги графического дизайнера:

??Создание логотипа

??Создание фирменного стиля ( логотип, фирменные элементы, паттерны, подбор цветовой палитры, подбор шрифтов, визуализация логотипа)

??Полиграфия (визитная карточка, сертификат, наклейка, упаковка, открытки, приглашения и т.д.)

??Наружная реклама

?? Анимация логотипа

??Верстка

?Длительность выполнения зависит от типа и сложности работы.

??Работа выполняется только после консультации и заполнения брифа

За подробностями пишите в сообщения

Telegram: carolinegml