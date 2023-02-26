caroliinedesigns

Каролина caroliinedesignscaroliinedesigns
26 летРоссия/Калининград
10 месяцев на фриланс-бирже
Была
10 месяцев назад
Графический дизайнер | Каролина
???? Обо мне:
??Меня зовут Каролина. Я являюсь сертифицированным графическим дизайнером. Создаю фирменный стиль с нуля.
??Что входит в услуги графического дизайнера:
??Создание логотипа
??Создание фирменного стиля ( логотип, фирменные элементы, паттерны, подбор цветовой палитры, подбор шрифтов, визуализация логотипа)
??Полиграфия (визитная карточка, сертификат, наклейка, упаковка, открытки, приглашения и т.д.)
??Наружная реклама
?? Анимация логотипа
??Верстка
?Длительность выполнения зависит от типа и сложности работы.
??Работа выполняется только после консультации и заполнения брифа
За подробностями пишите в сообщения
Telegram: carolinegml
Действие аккаунта приостановлено!