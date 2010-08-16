Занимаюсь программированием на разных языках и под разные платформы, дизайном и созданием анимации (2D и 3D графика).

Начал программировать в детстве, не помню когда, тогда я еще не ходил в школу, а в школу я пошел в 6 лет. Окончил 9 классов СОШ и сдал экстерном экзамен за 11 класс. На работу пошел еще в 11 лет, на каникулах, на одну из компьютерных фирм, учил сотрудников программированию на Delphi, искусству в Corel, и ремонтировал клиентам компьютера, еще работал в группе разработчиков, устанавливал компьютера в школы и отвечал за графику и оформление при создании книги, городского телефонного справочника. В детстве создавал кряки и кейгены для программ, сейчас считаю это дело низким. В 16 лет официально устроился на работу программистом интернет провайдера «Инфолайн» где приходилось разрабатывать все от биллинговых систем и сайтов до сниферов отслеживающих хакеров и базовых станций, параллельно занимался личными проектами. С начала 2008 уволился и работаю только на собственной студии создания сайтов, прикладного ПО, анимации и полиграфии.