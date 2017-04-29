Тестирование Ваших проектов: manual & automation (c#)
- 2 года опыта в мануальном тестировании: функциональное тестирование, тестирование удобства пользования, тестирование версткикроссбраузерности, и др
- 1 год опыта работы в автоматизированном тестировании: Selenium, C#, Selenium, SpecFlow, SpecRun, MVS
- TeamCity, BDD
- Составление тест-плана, тест-кейсов, отчётов
- Написание документации
- Знание теории и методологий тестирования
- Тестирование безопасности
- Опыт работы в баг-трекинговых системах: BugGenie, Jira, TFS, Poodio
- опыт работы в Scrum/Kanban
Портфолио
- Тестирование проектов работая в офисе186 просмотров
- Экспресс тестирование fl.ru.214 просмотров
- Тестирование Биометрии165 просмотров
- 15 багов, начиная от usability заканчивая security167 просмотров
- Редактировать чужие блоги // FL.RU205 просмотров