casemeriga

Виктор Измайлов casemeriga

 
35 летЛатвия/Огре
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Тестирование Ваших проектов: manual & automation (c#)
  • 2 года опыта в мануальном тестировании: функциональное тестирование, тестирование удобства пользования, тестирование версткикроссбраузерности, и др
  • 1 год опыта работы в автоматизированном тестировании: Selenium, C#, Selenium, SpecFlow, SpecRun, MVS
  • TeamCity, BDD
  • Составление тест-плана, тест-кейсов, отчётов
  • Написание документации
  • Знание теории и методологий тестирования
  • Тестирование безопасности
  • Опыт работы в баг-трекинговых системах: BugGenie, Jira, TFS, Poodio
  • опыт работы в Scrum/Kanban
Selenium