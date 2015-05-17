Для создания кампании по продаже новогодних изделий требуется грамотный директолог. Бюджет на рекламу от 100.000 рублей.
- Контекстная реклама1 исполнительЗавершен8 лет назад
Примерное описание в прикреплении.Мобильные приложения10 заявокЗакрыт9 лет назад
- $150
Добрый день. Наша курьерская служба переходит на IP телефонию, в связи с чем требуется полная настройка. Asterisk уже установлен, номер телефона оплачен! Осталось настроить систему под наши бизнес-процессы. СРОЧНО!Системное администрирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Требуется девушка с очень приятным голосом. Требуется озвучить голосовое меню для курьерской службы.Озвучивание1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $150
Нужен профессиональный дизайн сайта, лучше чем у i m l . r u Тематика та же.Дизайн сайтов42 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $200
Добрый день. Я представляю курьерскую службу. Мы работаем с программой courierexe. Нам необходимо интегрироваться с интернет-магазинами с помощью плагина, который позволяет выгружать заказы из магазина в нашу курьерскую службу. Описание API здесь: http://wiki.courierexe.ru/index.php?title=API ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $50
Требуется разработать PSD макет дизайна сайта по изготовлению мебели. Требуется простота, вкус и лаконичность. Срок 3 рабочих дня. Жду предложений.Дизайн сайтов31 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $300
Требуется до 13 мая создать видеоролик без звука, который сможет эффективно прорекламировать курьерские услуги. Запускаться будет на мониторе в офисах. FULL HD, 1-1.5 минуты. Бюджет строго 15.000 рублей.Видеомонтаж7 заявокЗакрыт10 лет назад
- $500
Требуется человек, который хорошо ориентируется в медицинской тематике и умеет красиво писать. В статьях нужно будет описывать симптомы, лечение, профилактику и так далее. Будет дано конкретное техническое задание. Основное требование — КАЧЕСТВЕННОЕ И ДОСТУПНОЕ изложение ...Копирайтинг16 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Требуется разработать классный цепляющий дизайн для маркетинг кит (курьерская служба). Необходимо проработать 18 страниц. Пилотный проект. Возможно постоянное сотрудничество.Презентации8 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется продвинуть автошколу по региону. Конкуренция есть не маленькая. На сайт будут вносится все корректировки, которые потребуются для продвижения за наш счет. P.S. отдельно потребуется продвижение в соцсетях. Жду ...Поисковые системы (SEO)22 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $1000
Требуется человек, который хорошо ориентируется в медицинской тематике и умеет красиво писать. В статьях нужно будет описывать симптомы, лечение, профилактику и так далее. Будет дано конкретное техническое задание. Основное требование — КАЧЕСТВЕННОЕ И ДОСТУПНОЕ изложение ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $500
Требуется девушка, которая хорошо разбирается в уходовой косметике и умеет красиво писать. В статьях нужно будет описывать косметику, правила ее применения, состав и так далее. Будет дано конкретное техническое задание. Основное требование - КАЧЕСТВЕННОЕ И ...Копирайтинг22 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $200
Требуется корректировка более 200 статей по косметике (убрать ошибки, по необходимости переформулировать предложения). Возможность постоянной работы. Работа с WordPress (ничего сложного). В статье в среднем 5к информационного текста. ...Редактирование и Корректура28 заявокЗакрыт10 лет назад