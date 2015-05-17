casl13

Александр casl13

 
47 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$75
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Настроить IP телефонию на Asterisk

    $150

    Добрый день. Наша курьерская служба переходит на IP телефонию, в связи с чем требуется полная настройка. Asterisk уже установлен, номер телефона оплачен! Осталось настроить систему под наши бизнес-процессы. СРОЧНО!

    Asterisk
    Системное администрирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Написать плагин для интеграции

    $200

    Добрый день. Я представляю курьерскую службу. Мы работаем с программой courierexe. Нам необходимо интегрироваться с интернет-магазинами с помощью плагина, который позволяет выгружать заказы из магазина в нашу курьерскую службу. Описание API здесь: http://wiki.courierexe.ru/index.php?title=API ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Видео реклама без звука

    $300

    Требуется до 13 мая создать видеоролик без звука, который сможет эффективно прорекламировать курьерские услуги. Запускаться будет на мониторе в офисах. FULL HD, 1-1.5 минуты. Бюджет строго 15.000 рублей.

    Видеомонтаж7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Копирайт на медицинскую тематику

    $500

    Требуется человек, который хорошо ориентируется в медицинской тематике и умеет красиво писать. В статьях нужно будет описывать симптомы, лечение, профилактику и так далее. Будет дано конкретное техническое задание. Основное требование — КАЧЕСТВЕННОЕ И ДОСТУПНОЕ изложение ...

    WordPress
    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Разработать дизайн маркетинг кит

    $50

    Требуется разработать классный цепляющий дизайн для маркетинг кит (курьерская служба). Необходимо проработать 18 страниц. Пилотный проект. Возможно постоянное сотрудничество.

    Презентации8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Продвижение автошколы в регионе

    Требуется продвинуть автошколу по региону. Конкуренция есть не маленькая. На сайт будут вносится все корректировки, которые потребуются для продвижения за наш счет. P.S. отдельно потребуется продвижение в соцсетях. Жду ...

    Поисковые системы (SEO)22 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Копирайт на медицинскую тематику

    $1000

    Требуется человек, который хорошо ориентируется в медицинской тематике и умеет красиво писать. В статьях нужно будет описывать симптомы, лечение, профилактику и так далее. Будет дано конкретное техническое задание. Основное требование — КАЧЕСТВЕННОЕ И ДОСТУПНОЕ изложение ...

    WordPress
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Написание текстов по уходовой косметике

    $500

    Требуется девушка, которая хорошо разбирается в уходовой косметике и умеет красиво писать. В статьях нужно будет описывать косметику, правила ее применения, состав и так далее. Будет дано конкретное техническое задание. Основное требование - КАЧЕСТВЕННОЕ И ...

    Копирайтинг22 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Редактирование статей по косметике

    $200

    Требуется корректировка более 200 статей по косметике (убрать ошибки, по необходимости переформулировать предложения). Возможность постоянной работы. Работа с WordPress (ничего сложного). В статье в среднем 5к информационного текста. ...

    WordPress
    Редактирование и Корректура28 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

Отзывы фрилансеров

tado7
54 года
11 лет в сервисе
Была
день назад
$75
10 баллов
8 лет назад
Требуется директолог
Все отлично. Рекомендую к сотрудничеству!
Все отлично. Одно неудобство - нет общения голосом. Свое дело человек знает, обращайтесь, не пожалеете.
Ответный отзыв
itsupport
Владимир 
57 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$150
10 баллов
10 лет назад
Настроить IP телефонию на Asterisk
Asterisk
Четко поставленная задача, всегда на связи. Оплата без промедления. Рекомендую.
Профессионал!
Ответный отзыв
KareninaAnna
40 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Озвучить голосовое меню
Порядочный, приятный в общении клиент. Рекомендую:) Буду рада сотрудничать с Вами вновь!
Рекомендую как профессионального и надежного исполнителя. Качество работы впечатляет. Буквально за 2 часа было создано 5 аудиозаписей отличного качества с музыкальным сопровождением для нашего голосового меню.
Ответный отзыв
Nainglia
Ольга 
48 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
$9
10 баллов
10 лет назад
Копирайт на медицинскую тематику
WordPress
Работать с Александром огромное удовольствие: точно знает, чего хочет, внимателен к деталям, креативен, с ходу вступает в процесс совместного творчества. Платит больше, чем обещал! Что еще можно пожелать от заказчика? Благодаря таким как он хочется больше и лучше работать)))
Отличный исполнитель! Побольше бы таких ;-) Все грамотно, все вовремя.
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