Александра Свечникова casper2001casper2001
Свечникова Александра Валентиновна Киев, Печерский р-н.
Email: [email protected]
ICQ: 135-203-744
ЦЕЛЬ
Получение работы контент-менеджера.
Желаемый график работы: Удаленно (полный рабочий день, свободный график)
Желаемая заработная плата от 3000 грн.
Профессиональный рост.
ОПЫТ РАБОТЫ
ООО “ZABUGOR.COM”
сентябрь 2006 – наст.вр. Контент менеджер, Администратор сети туристических сайтов
- Контроль разработки новых проектов для компании (Предварительное утверждение документации, работа с командой разработчиков, тестирование и прием готовых проектов)
- Наполнение контентом сайтов компании
- Поиск и оптимизация информации по профилю компании
- Организация электронной рассылки
- Обработка заказов
- Мониторинг посещаемости
- Продвижение сайтов компании в сети Internet (частично)
Сентябрь 2004- наст.вр Участие в разработке Web-проектов
- Общение с клиентами
- Подготовка документов
- Дизайн, верстка (частично)
- Первичное наполнение контентом
- Функциональное тестирование
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ
- Windows, MS Office, Open Office, Internet - опытный пользователь
- Языки программирования:
HTML, JavaScript, PHP4 – средний уровень
XML, ActionScript –базовый уровень
- Работа с базами данных – MySQL – средний уровень
- Графическое, анимационное ПО:
Adobe PhotoShop – высокий уровень
Fireworks MX 2004, Adobe Illustrator, CorelDraw – средний уровень
Macromedia Flash MX 2004– базовый уровень
- Работа с Macromedia Dreamweaver MX 2004, Macromedia HomeSite 5.5 – средний уровень
- Работа с Bug Tracker 2.9 – средний уровень
- Разработка test case – средний уровень
СЕРТИФИКАТЫ
- Сертификат CEQA «Основы тестирования ПО». Выдан – 29.03.08
ОБРАЗОВАНИЕ
февраль 2008 – март 2008 Центр CEQA (г. Киев).
- основы тестирования ПО
апрель 2007 – ноябрь 2007 Украинский институт научно-технической и экономической информации (г. Киев).
- Курс переподготовки по специальности "Web-программирование"
октябрь 2003 – август 2005 Институт последипломного обучения Национального Авиационного Университета (г. Киев).
- Экономист бухгалтерского учета и анализа хозяйственной деятельности
- Диплом специалиста
сентябрь 2000 – июль 2005 Национальный Авиационный Университет. Институт информационных диагностических систем. (г. Киев).
- Инженер по защите информации в компьютерных системах и сетях.
- Диплом специалиста
ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ
- Английский (Чтение документации)
ЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Дата рождения: 23.06.1983
- Возраст: 25 лет
- Состою в браке, есть ребенок (сын, 2005 го года рождения).
- Личные качества: Быстро учусь, ответственность, коммуникабельность, усидчивость, адаптируемость, дипломатичность.
- Есть опыт командной работы.
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