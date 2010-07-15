Свечникова Александра Валентиновна Киев, Печерский р-н.

Email: [email protected]

ICQ: 135-203-744

ЦЕЛЬ

Получение работы контент-менеджера.

Желаемый график работы: Удаленно (полный рабочий день, свободный график)

Желаемая заработная плата от 3000 грн.

Профессиональный рост.

ОПЫТ РАБОТЫ

ООО “ZABUGOR.COM”

сентябрь 2006 – наст.вр. Контент менеджер, Администратор сети туристических сайтов

- Контроль разработки новых проектов для компании (Предварительное утверждение документации, работа с командой разработчиков, тестирование и прием готовых проектов)

- Наполнение контентом сайтов компании

- Поиск и оптимизация информации по профилю компании

- Организация электронной рассылки

- Обработка заказов

- Мониторинг посещаемости

- Продвижение сайтов компании в сети Internet (частично)

Сентябрь 2004- наст.вр Участие в разработке Web-проектов

- Общение с клиентами

- Подготовка документов

- Дизайн, верстка (частично)

- Первичное наполнение контентом

- Функциональное тестирование

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ

- Windows, MS Office, Open Office, Internet - опытный пользователь

- Языки программирования:

HTML, JavaScript, PHP4 – средний уровень

XML, ActionScript –базовый уровень

- Работа с базами данных – MySQL – средний уровень

- Графическое, анимационное ПО:

Adobe PhotoShop – высокий уровень

Fireworks MX 2004, Adobe Illustrator, CorelDraw – средний уровень

Macromedia Flash MX 2004– базовый уровень

- Работа с Macromedia Dreamweaver MX 2004, Macromedia HomeSite 5.5 – средний уровень

- Работа с Bug Tracker 2.9 – средний уровень

- Разработка test case – средний уровень

СЕРТИФИКАТЫ

- Сертификат CEQA «Основы тестирования ПО». Выдан – 29.03.08

ОБРАЗОВАНИЕ

февраль 2008 – март 2008 Центр CEQA (г. Киев).

- основы тестирования ПО

апрель 2007 – ноябрь 2007 Украинский институт научно-технической и экономической информации (г. Киев).

- Курс переподготовки по специальности "Web-программирование"

октябрь 2003 – август 2005 Институт последипломного обучения Национального Авиационного Университета (г. Киев).

- Экономист бухгалтерского учета и анализа хозяйственной деятельности

- Диплом специалиста

сентябрь 2000 – июль 2005 Национальный Авиационный Университет. Институт информационных диагностических систем. (г. Киев).

- Инженер по защите информации в компьютерных системах и сетях.

- Диплом специалиста

ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ

- Английский (Чтение документации)

ЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Дата рождения: 23.06.1983

- Возраст: 25 лет

- Состою в браке, есть ребенок (сын, 2005 го года рождения).

- Личные качества: Быстро учусь, ответственность, коммуникабельность, усидчивость, адаптируемость, дипломатичность.

- Есть опыт командной работы.