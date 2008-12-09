Компания CASTCOM является разработчиком комплексных бизнес-решений.

Наши услуги:

- Веб-дизайн и разработка сайтов любой сложности

- Мультимедиа, фирменный стиль, полиграфическая продукция

- Поисковое продвижение и оптимизация сайтов в Яндекс, Google, Rambler

- Интернет-маркетинг и контекстная реклама (Яндекс.Директ, Бегун, Google AdWords)

- Поддержка и сопровождение интернет-проектов

- Размещение сайта в сети Интернет (предоставление быстрого хостинга, регистрация доменных имен)

- Экспертиза и консультирование в области интернет-проектов, веб-юзабилити

- Разработка и внедрение специального программного обеспечения для web

Наша компания разрабатывает веб-сайты, используя собственную

разработку: систему администрирования CAST.CMS, а также ряд

других готовых решений.

Дополнительные работы по дальнейшему сопровождению сайта с включением работ по

продвижению сайта в поисковых системах и контекстной рекламе также

нами осуществляются на постоянной основе.

Познакомиться с нашей компанией в Интернете Вы можете по адресу: http://www.castcom.ru

Если у вас есть желание к сотрудничеству с нашей компанией Вы можете

связаться с нами по телефону: +7 (495) 792-17-50