Компания CASTCOM является разработчиком комплексных бизнес-решений.
Наши услуги:
- Веб-дизайн и разработка сайтов любой сложности
- Мультимедиа, фирменный стиль, полиграфическая продукция
- Поисковое продвижение и оптимизация сайтов в Яндекс, Google, Rambler
- Интернет-маркетинг и контекстная реклама (Яндекс.Директ, Бегун, Google AdWords)
- Поддержка и сопровождение интернет-проектов
- Размещение сайта в сети Интернет (предоставление быстрого хостинга, регистрация доменных имен)
- Экспертиза и консультирование в области интернет-проектов, веб-юзабилити
- Разработка и внедрение специального программного обеспечения для web
Наша компания разрабатывает веб-сайты, используя собственную
разработку: систему администрирования CAST.CMS, а также ряд
других готовых решений.
Дополнительные работы по дальнейшему сопровождению сайта с включением работ по
продвижению сайта в поисковых системах и контекстной рекламе также
нами осуществляются на постоянной основе.
Познакомиться с нашей компанией в Интернете Вы можете по адресу: http://www.castcom.ru
Если у вас есть желание к сотрудничеству с нашей компанией Вы можете
связаться с нами по телефону: +7 (495) 792-17-50