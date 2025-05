переводчик английского с украинского/русского и наоборот

по образованию переводчик устного и письменного английского. Имею уровень C1, могу переводить практически любые тексты. Пишите, буду рада пообщаться!

Hello everyone, my name is Tanya, i’m 27 years old. i practise English on everyday basis and I’d be happy to help you with your translation. Feel free to contact me anytime! Thank you for your time and have a nice day! 🤗