cat_misanthrope

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Рада поприветствовать каждого, кто читает данный текст. Я - новичок, и для меня, на данный момент, важен опыт и честный отзыв. Мне 22 года, и я, словно вылупившийся птенец, закончив университет только начинаю свой путь. Меня интересует возможность заработка из дома, но разве плохо, когда ты не только работаешь дома, но еще и делаешь то, что приносит удовольствие, а не только деньги? Как я уже говорила, я окончила университет, моя специальность - филолог английского, немецкого языка и зарубежной литературы. Поэтому, буду рада взяться также за иностранный текст и перевод. Почему меня интересует именно копирайтинг? Все просто! Я - творческий человек, люблю писать стихи и стараюсь уделять время для написания книги. Интересуюсь многими вещами, смотрю в разные стороны, как бы странно это ни звучало. Если Вас заинтересует сотрудничество со мной - обращайтесь!

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