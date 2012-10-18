cateribank

Нарисовать (сделать) несколько банеров-вкладок для сайта. Жду предложений для обсуждения деталей..
- Иллюстрации и Рисунки11 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужен грамотный специалист по отзывам/скрытой рекламе в интернет. Для скрытого продвижения товара в интернете. Не постинг ссылок! на форумах, а формирование мнения у целевой аудитории о необходимости товара. Около 30–40 качественных отзывов/комментариев в месяц со ...Социальные сети (SMM и SMO)1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Нужен грамотный специалист по отзывам/скрытой рекламе в интернет. Для скрытого продвижения товара в интернете. Не постинг ссылок! на форумах, а формирование мнения у целевой аудитории о необходимости товара. Около 30–40 качественных отзывов/комментариев в месяц ...Социальные сети (SMM и SMO)2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужно: Подбор слов (запросов) для контекстной рекламы тематика кейтеринг, выездное обслуживание. Нужно много! Пишите цену и предложения..Контекстная реклама8 заявокЗакрыт11 лет назад
Доброго времени суток! Нужно для проекта (отзывы+форумы) Отзывы - писать отзывы об услугах Форумы - то же самое с поддержанием тем (можно с сылками можно без) На первое время список и темы предоставлю.. Нужно будет работать в этом направлении постоянно.. Пишите ...Социальные сети (SMM и SMO)нет заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно писать через день статьи обзоры и новости, шлите портфолио и цену сразу озвучивайте, сегодня можно уже будет написать, сайт и темы в личку.Копирайтинг18 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно перенести сайт на друпал или вордпресс в таком же виде, доступа к ФТП нет но все исходники есть плюс сделать постраничный ре директ или служебный файл, вобщем заточать под сео, причина переноса, движок бесплатный ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужен технический аудит сайта. Пишите цену и сроки.Поисковые системы (SEO)13 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужен анализ юзабилити сайта, (навигация по сайту, структура сайта, совместимость с различными браузерами, дизайн сайта, и т. д.) Пишите сроки и цену.Поисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт11 лет назад
Бюджет по договоренности Необходима поисковая оптимизация сайта (не раскрутка) Нужна поисковая оптимизация 1 сайта, убрать технические ошибки если таковые есть, распределение ядра (ядро есть), перелинковка, описание, оптимизация кода и т. д. Регион: Москва ...Поисковые системы (SEO)18 заявокЗакрыт11 лет назад