caterinaline

Три года назад я начала серьёзное изучение итальянского языка, имея за плечами двухлетнюю профессиональную переподготовку "переводчик-референт-английский язык" в Волгоградском государственном университете, так как Италия стала моим новым домом. Передо мной стояла задача выучить язык быстро и качественно, уметь общаться не только покупая хлеб в магазине, а и уметь поддержать беседу на интересную тему, быть интересным собеседником даже не на своём родном языке, и конечно иметь возможность свободно общаться в случае трудоустройства. Я попробовала много разных учебников, "техник" и пусть не могу на сегодняшний день продемонстрировать длительный опыт репетиторства, хорошо понимаю что помогло мне быстро и качественно освоить новый иностранный язык с нуля. Готова поделиться с вами своим опытом и знаниями!!!