занимаюсь рерайтом, копирайтом, дизайном и переводами

- Написание статей любой сложности на любую тему, включая материалы учебного характера;

- уверенный пользователь ПК и PhotoShop;

- работа со схемами, таблицами и диаграмами;

- работа с презентациями в MS PowerPoint;

- перевод статей и материалов с английского на русский/украинский;

- перевод материалов с русского/украинского на английский;

- написание оригинальных статей;

- возможен рерайт