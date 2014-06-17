Екатерина catherine_cachercatherine_cacher
33 годаУкраина/Луганск
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
занимаюсь рерайтом, копирайтом, дизайном и переводами
- Написание статей любой сложности на любую тему, включая материалы учебного характера;
- уверенный пользователь ПК и PhotoShop;
- работа со схемами, таблицами и диаграмами;
- работа с презентациями в MS PowerPoint;
- перевод статей и материалов с английского на русский/украинский;
- перевод материалов с русского/украинского на английский;
- написание оригинальных статей;
- возможен рерайт
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#751
Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#1885
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#2354
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#4507
Переводы
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#5853
Копирайтинг
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#8650