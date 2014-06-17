catherine_cacher

Екатерина catherine_cacher

 
33 годаУкраина/Луганск
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
занимаюсь рерайтом, копирайтом, дизайном и переводами

- Написание статей любой сложности на любую тему, включая материалы учебного характера;

- уверенный пользователь ПК и PhotoShop;

- работа со схемами, таблицами и диаграмами;

- работа с презентациями в MS PowerPoint;

- перевод статей и материалов с английского на русский/украинский;

- перевод материалов с русского/украинского на английский;

- написание оригинальных статей;

- возможен рерайт

Написание статейPowerPointPhotoshop
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#751
Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#1885
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#2354
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#4507
Переводы
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#5853
Копирайтинг
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#8650
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