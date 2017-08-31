Текстолюб и текстоправ: копирайтинг, редактирование, перевод
- Филолог с отличием, писатель - профессиональный и коммерческий (SEO-тексты - это тоже ко мне)
- Редактор всех текстовых "ляпов", неаккуратностей и неисправностей - отремонтирую текст любой тематики и сложности
- Свободный английский (углубленное изучение с детства плюс общение с носителями), большой опыт переводов, написания англоязычных текстов и статей на русском (в том числе коммерческой направленности).
- SMM - более трёх лет опыта работы с проектами в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Instagram, Twitter, Google Plus. Активно работала с LinkedIn, пока эта сеть ещё была жива в России.
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