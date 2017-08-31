catherinelogos

Екатерина catherinelogos

 
36 летРоссия/Владимир
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Текстолюб и текстоправ: копирайтинг, редактирование, перевод
  • Филолог с отличием, писатель - профессиональный и коммерческий (SEO-тексты - это тоже ко мне)
  • Редактор всех текстовых "ляпов", неаккуратностей и неисправностей - отремонтирую текст любой тематики и сложности
  • Свободный английский (углубленное изучение с детства плюс общение с носителями), большой опыт переводов, написания англоязычных текстов и статей на русском (в том числе коммерческой направленности).
  • SMM - более трёх лет опыта работы с проектами в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Instagram, Twitter, Google Plus. Активно работала с LinkedIn, пока эта сеть ещё была жива в России.
Добросовестна, ответственна, исполнительна. Открыта к взаимополезному сотрудничеству и обмену опытом! :)