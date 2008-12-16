cathirine11

Опыт работы

Период работы: С января 2008 по сентябрь 2008 года

Должность: Менеджер по продажам (Полная занятость)

В компании: ООО Компания Северный альянс, г. М.Москва

Прямые поставки рыбы из Норвегии, продажа морепродуктов и рыбы из Мурманска.

Должностные обязанности: Продажа рыбы клиентам, поиск новых клиентов, работа по дебиторской задолжности.

Период работы: С сентября 2007 по декабрь 2007 года

Должность: Менеджер по работе с клиентами (Полная занятость)

В компании: ООО "1й архитектор бизнеса", г. М.Москва

Франчайзи компании 1С, продвижение и продажа программ, обучение программам.

Должностные обязанности: Продажа программ 1С, продажа курсов и семинаров для бухгалтеров, составление договоров, работа по дебиторской задолжности.

Английский язык: Английский язык владею в свободно, знаю некоторые технические тематики, но работать с ними не приходилось. Занималась переводами договоров, составлением деловой переписки, написание статей как на русском так и на английском языке

Компьютерные навыки: 1C "Торговля и склад", MS-Office, Outlook express, интернет

Занималась редактированием текстов, корректировок, клиентов находила с помощью объявлений.