catinred

Игорь catinred

 
37 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Creative_life

Портфолио

Отзывы заказчиков

regado
42 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
16 лет назад
Дизайн сайта
Отлично выполненная работа. По срокам и отзывчивости - все замечательно! Прекрасная выдержка в плане многочисленных правок
Сотрудничеством остался доволен. Четко поставленная задача, понимание, оплата в сроки. Готов работать и в дальнейшем.
Ответный отзыв
shkod
41 год
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
$1
9 баллов
16 лет назад
Логотип для сайта
Работать с Игорем понравилось. Он выполнял задание по разработке логотипа для новостийного ресурса. На выбор было предоставлено абсолютно разных 4 варианта. Когда выбрали вариант, Игорь учел все пожелания и внес необходимые правки в финальную версию логотипа. Все было сделано в оговоренные сроки. Сотрудничеством доволен.
Дизайн сайтов
1 отзыв
от $100
от 3 дней
нет рейтинга