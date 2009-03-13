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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
16 лет назад
Отлично выполненная работа. По срокам и отзывчивости - все замечательно! Прекрасная выдержка в плане многочисленных правок
Ответный отзыв
Сотрудничеством остался доволен. Четко поставленная задача, понимание, оплата в сроки. Готов работать и в дальнейшем.
$1
9 баллов
16 лет назад
Работать с Игорем понравилось. Он выполнял задание по разработке логотипа для новостийного ресурса. На выбор было предоставлено абсолютно разных 4 варианта. Когда выбрали вариант, Игорь учел все пожелания и внес необходимые правки в финальную версию логотипа. Все было сделано в оговоренные сроки. Сотрудничеством доволен.
Дизайн сайтов
1 отзыв
от $100
от 3 дней
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