Работать с Игорем понравилось. Он выполнял задание по разработке логотипа для новостийного ресурса. На выбор было предоставлено абсолютно разных 4 варианта. Когда выбрали вариант, Игорь учел все пожелания и внес необходимые правки в финальную версию логотипа. Все было сделано в оговоренные сроки. Сотрудничеством доволен.