Дизайн, установка и настройка темплейта на opencart Порядок оплаты работы: Предоплата 33% Дизайн одобрен 33% Все настроено и вебсайт готов к работе 33% Бюджет $300
Интернет-магазины1 исполнитель
Завершен
7 лет назад
Дизайн, установка и настройка темплейта на opencart Порядок оплаты работы: Предоплата 33% Дизайн одобрен 33% Все настроено и вебсайт готов к работе 33% Бюджет $300
Имеется новый, небольшой сайт ювелирного магазина со свежей установкой WP и WooCommerce так-же был приобретен коммерческий темплейт и настроен в той мере в которой позволяют мои возможности и в принципе, то что получилось вполне устраивает ...
Сайт на Magento 2.0 уже работает, использовался покупной шаблон который был относительно полностью переделан (не профессионально) и необходимо его исправить и дополнить. Есть нарисованый пример того, чего хотелось бы добиться в итоге. По срокам: в ...