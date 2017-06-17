catman

Тимур catman

 
47 летАвстралия/Аделаида
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$325
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
devagency
Роман 
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$325
10 баллов
6 лет назад
Дизайн, установка и настройка темплейта на opencart
Все Ок
Сделал работу за 1 неделю
Ответный отзыв