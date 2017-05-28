catsestra

Екатерина catsestra

 
46 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад

Привет! Что я делаю:- Дизайн сайта-визитки- Дизайн Landing page- Дизайн корпоративного сайта- Дизайн информационного сайта- Дизайн интернет-магазина- Оформление соц.сетей Со своей стороны я могу гарантировать:- соблюдение установленных сроков- индивидуальный подход- честность- внимательность к пожеланиям и критике- на связи большую часть времени суток 

  • Подключить РойСтат к Геткурсу

    Настроить интеграцию с CRM  http://help.roistat.com/pages/viewpage.action?pageId=360599Логика такова, что необходимо будет создать страницу выгрузки сделок: http://help.roistat.com/pages/viewpage.action?pageId=360599#id-СвояCRM-Шаг4.Созданиестраницыдлявыгрузкисделок 2) Использовать API: https://roistat.api-docs.io/Для передачи массив данных по заявкам, вы можете использовать API метод: https://roistat.api-docs.io/v1/zakazy/ioWPrXxJCAbJQSDd3

    Базы данных1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад