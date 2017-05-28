Настроить интеграцию с CRM http://help.roistat.com/pages/viewpage.action?pageId=360599Логика такова, что необходимо будет создать страницу выгрузки сделок: http://help.roistat.com/pages/viewpage.action?pageId=360599#id-СвояCRM-Шаг4.Созданиестраницыдлявыгрузкисделок 2) Использовать API: https://roistat.api-docs.io/Для передачи массив данных по заявкам, вы можете использовать API метод: https://roistat.api-docs.io/v1/zakazy/ioWPrXxJCAbJQSDd3
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Действие аккаунта приостановлено!
- Базы данных1 заявкаЗакрыт7 лет назад
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Звонки по базе клиентов. Женский голос. Скрипт есть. Звонки с целью провести короткий опрос, ответы занести в таблицу.Управление проектами2 заявкиЗакрыт8 лет назад