catty1

Екатерина catty1

 
38 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад

Демченко Екатерина Николаевна

Дата рождения: 7 декабря 1986 года,возраст: 28 лет.

Семейное положение: замужем, естьребенок 

Образование:

2005 г. – 2010 г. Кременчуцкий университет экономики, информационных технологий

и управления, специальность - перевод.

Дополнительное образование:

2006 г-2007г. (12 месяцев) – Курсы «Дизайнер-конструктор», учебный центр П.П.

Паскаль В.А.

2014г – Курсы по программе «Оценка для целей налогообложения », учебный центр

«Эксперт»  

Опыт работы:

• Уверенный пользователь: Office Word, , навыки работы с Интернет (Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox) и электронной почтой. Photoshop, 3DS Max, Клиент Банк.

• Составление смет, счетов, договоров, коммерческих предложений, буклетов,каталогов;

• Размещение рекламной информации в интернете;

Знание языков: украинский, русский –родные, английский.

 Дополнительные навыки: Фотограф-любитель, 

Личные качества: Ответственность, умениебыстро ориентироваться в сложившейся ситуации и самостоятельно принимать

решения, быстрая обучаемость, целеустремленность, настойчивость и стремление к

профессиональному росту.