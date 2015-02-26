Демченко Екатерина Николаевна
Дата рождения: 7 декабря 1986 года,возраст: 28 лет.
Семейное положение: замужем, естьребенок
Образование:
2005 г. – 2010 г. Кременчуцкий университет экономики, информационных технологий
и управления, специальность - перевод.
Дополнительное образование:
2006 г-2007г. (12 месяцев) – Курсы «Дизайнер-конструктор», учебный центр П.П.
Паскаль В.А.
2014г – Курсы по программе «Оценка для целей налогообложения », учебный центр
«Эксперт»
Опыт работы:
• Уверенный пользователь: Office Word, , навыки работы с Интернет (Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox) и электронной почтой. Photoshop, 3DS Max, Клиент Банк.
• Составление смет, счетов, договоров, коммерческих предложений, буклетов,каталогов;
• Размещение рекламной информации в интернете;
Знание языков: украинский, русский –родные, английский.
Дополнительные навыки: Фотограф-любитель,
Личные качества: Ответственность, умениебыстро ориентироваться в сложившейся ситуации и самостоятельно принимать
решения, быстрая обучаемость, целеустремленность, настойчивость и стремление к
профессиональному росту.