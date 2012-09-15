ОБРАЗОВАНИЕ:

2008-2012 Metropolitan University Prague (Чехия, Прага. Обучение велось на английском языке)

Специальность: International Relations and European Studies

Присвоена степень Бакалавра

ОПЫТ РАБОТЫ:

2007-2008 Офис-менеджер/переводчик (русский/английский) в Detay Inshaat Ltd. Ташкент, Узбекистан

Март 2012 - Июнь 2012 Стажер в правозащитном центре EHRAC/Memorial

Основные обязанности: перевод юридических текстов с русского на английский и с английского на русский языки, написание пресс-релизов, составление кратких справок по делу.

ЗНАНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ:

- русский (родной язык)

- английский (свободно владею)

- чешский (свободно владею)

- испанский (средний: чтение, письмо, перевод со словарем)