ОБРАЗОВАНИЕ:
2008-2012 Metropolitan University Prague (Чехия, Прага. Обучение велось на английском языке)
Специальность: International Relations and European Studies
Присвоена степень Бакалавра
ОПЫТ РАБОТЫ:
2007-2008 Офис-менеджер/переводчик (русский/английский) в Detay Inshaat Ltd. Ташкент, Узбекистан
Март 2012 - Июнь 2012 Стажер в правозащитном центре EHRAC/Memorial
Основные обязанности: перевод юридических текстов с русского на английский и с английского на русский языки, написание пресс-релизов, составление кратких справок по делу.
ЗНАНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ:
- русский (родной язык)
- английский (свободно владею)
- чешский (свободно владею)
- испанский (средний: чтение, письмо, перевод со словарем)