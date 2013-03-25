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Мои ключевые знания и навыки:
Интернет-брендинг и digital маркетинг для российских и международных компаний.
Виртуозная работа с текстами: копирайтинг, устный и письменный перевод (англ., франц.).
Event management, PR-активность.
Веб-аналитика, SMM, SEO, SEM.
Портфолио: http://freelance.ru/users/Kanturn/
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Копирайтинг
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Переводы
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Редактирование и Корректура
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