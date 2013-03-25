cavaton

Надежда cavaton

 
37 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
Лучшее, быстрее, больше

Мои ключевые знания и навыки:

Интернет-брендинг и digital маркетинг для российских и международных компаний.

Виртуозная работа с текстами: копирайтинг, устный и письменный перевод (англ., франц.).

Event management, PR-активность.

Веб-аналитика, SMM, SEO, SEM.

Портфолио: http://freelance.ru/users/Kanturn/

Копирайтинг
нет отзывов
от $4
от 1 дня
нет рейтинга
Переводы
нет отзывов
от $4
от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $3
от 1 дня
нет рейтинга