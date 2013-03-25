Лучшее, быстрее, больше

Мои ключевые знания и навыки:

Интернет-брендинг и digital маркетинг для российских и международных компаний.

Виртуозная работа с текстами: копирайтинг, устный и письменный перевод (англ., франц.).

Event management, PR-активность.

Веб-аналитика, SMM, SEO, SEM.

Портфолио: http://freelance.ru/users/Kanturn/