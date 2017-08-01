Имеется опыт в коммерческом тестирование.
По большей части провожу тестирование на уровне кода приложений.
Так же готов к проведению любых видов нефункционального тестирования, подготовке тестирования именно под ваш запрос.
Надеюсь на сотрудничество!
Наиболее значимые навыки:
- функциональное , дымовое, регрессионное тестирование
- низкоуровневое тестирование (на уровне кода)
- Умение читать и понимать чужой код
- тестирование работы клиентских приложений , сервисов ,фабрик
- анализ и тестирование БД (SQL, PL/SQ)
- Создание тест планов и тестовых сценариев, подготовка отчетов;
Личные качества: внимательность, спокойное отношение к рутинной и монотонной работе.
Ответственность и соблюдение сроков гарантирую. На связи постоянно.