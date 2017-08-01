Функциональное тестирование ПО(SQL, PL/SQ, python 2/3, java)

Имеется опыт в коммерческом тестирование.

﻿По большей части провожу тестирование на уровне кода приложений.

﻿ ﻿Так же готов к проведению любых видов нефункционального тестирования, подготовке тестирования именно под ваш запрос.

﻿Надеюсь на сотрудничество!

Наиболее значимые навыки:

- функциональное , дымовое, регрессионное тестирование

- низкоуровневое тестирование (на уровне кода)

- Умение читать и понимать чужой код

- тестирование работы клиентских приложений , сервисов ,фабрик

- анализ и тестирование БД (SQL, PL/SQ)

- Создание тест планов и тестовых сценариев, подготовка отчетов;

Личные качества: внимательность, спокойное отношение к рутинной и монотонной работе.

Ответственность и соблюдение сроков гарантирую. На связи постоянно.