Портрет по фото

Русую диджитал портреты по фото, или компоную из тех, что мне предоставят. Есть опыт выполнения подобных заказов, всегда уточняется полный список деталей: ориентация портрета, цвет, эмоция, освещение и многое другое. Всегда выполняю правки, если клиента что-то не устраивает. Коммуникабельная, всегда на связи и всегда готова договорится по поводу цены)