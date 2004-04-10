Портрет по фото
Русую диджитал портреты по фото, или компоную из тех, что мне предоставят. Есть опыт выполнения подобных заказов, всегда уточняется полный список деталей: ориентация портрета, цвет, эмоция, освещение и многое другое. Всегда выполняю правки, если клиента что-то не устраивает. Коммуникабельная, всегда на связи и всегда готова договорится по поводу цены)
Портфолио
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- Рисунок по фото43 просмотра
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