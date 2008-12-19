cayenne-2009

Ваш юрист по договорам

Если Вы ищите юриста по договорам, Вы нашли того, кого искали!

Я, Лебедев Антон, юрист, специализирующийся в области договорного права.

Я оказываю полный спектр юридических услуг в области договорного права.

Работа над договором – это результат интеллектуального труда, основанный на знании и

опыте.

Я предлагаю профессиональные юридические решения в области договорного права по оптимальной цене за счет нового подхода к оказанию юридических услуг.

Мои услуги стоят меньше, но от этого они не теряют в качестве!

Это достигается за счет того, что юридические фирмы, оказывающие услуги в области договорного права несут основные затраты на вещи не связанные с непосредственной работой над договором (составлением (подготовкой), экспертизой (анализом) и/или разработкой договора), в частности – это аренда офиса, заработная плата топ-менеджеров, и прочее.

Эти расходы перекладываются на плечи клиентов.

Отказываясь от любых затрат не связанных с качеством работы над договором, я имею возможность предложить профессиональные юридические услуги в области договорного права по разумной цене.

Стоимость услуг:

1.1. составление (подготовка) договора низкой сложности от 500 руб.

1.2. экспертиза (анализ) договора низкой сложности от 500 руб.

1.3. разработка договора низкой сложности от 500 руб.

2.1. составление (подготовка) договора средней сложности от 1000 руб.

2.2. экспертиза (анализ) договора средней сложности от 1000 руб.

2.3. разработка договора средней сложности от 1000 руб.

3.1. составление (подготовка) договора высокой сложности от 1500 руб.

3.2. экспертиза (анализ) договора высокой сложности от 1500 руб.

3.3. разработка договора высокой сложности от 1500 руб.

С уважением,

Лебедев Антон - Ваш юрист по договорам.

http://www.russianpeople.ru/ru/node/747

моб. +7 (926) 529-97-97

ICQ# 448556977

E-mail: [email protected]

Я работаю без выходных с 9.00 до 22.00

В настоящее время все больше людей общается по ICQ. Для многих общение по ICQ удобнее общения по телефону или по электронной почте. Именно для таких клиентов разработан и внедрен сервис ICQ консультации.

ICQ консультация – это бесплатные консультации юриста онлайн, через удобный и знакомый интерфейс!

http://www.russianpeople.ru/ru/node/26972

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