верстальщик полиграфической продукции

• Опыт работы в должности более 5 лет;

• Навыки сложной верстки многостраничных изданий, подготовки макетов для печати, сканированию, технической ретуши, оцифровка фотографий, слайдов, негативов;

• Уверенный пользователь компьютера

MS Windows Vista/XP, MS Word, Adobe InDesign CS4/CS5, Quark XPress 4/7, Adobe Photoshop CS4/CS5, Adobe Illustrator CS4/CS5.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Имеется трехлетний опыт удаленной работы по наполнению сайтов контентом.

Английский язык (Intermediate), чешский язык (B2). Опыт деловой переписки на русском, английском.

Изучаю пакеты 3d-моделирования (modo, 3ds Max). Имеются базовые знания HTML.

Имеется разрешение на работу на территории Чехии по следующим видам деятельности:

графические работы (верстка, графический дизайн), web-дизайн, посредническая

деятельность.