• Опыт работы в должности более 5 лет;
• Навыки сложной верстки многостраничных изданий, подготовки макетов для печати, сканированию, технической ретуши, оцифровка фотографий, слайдов, негативов;
• Уверенный пользователь компьютера
MS Windows Vista/XP, MS Word, Adobe InDesign CS4/CS5, Quark XPress 4/7, Adobe Photoshop CS4/CS5, Adobe Illustrator CS4/CS5.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Имеется трехлетний опыт удаленной работы по наполнению сайтов контентом.
Английский язык (Intermediate), чешский язык (B2). Опыт деловой переписки на русском, английском.
Изучаю пакеты 3d-моделирования (modo, 3ds Max). Имеются базовые знания HTML.
Имеется разрешение на работу на территории Чехии по следующим видам деятельности:
графические работы (верстка, графический дизайн), web-дизайн, посредническая
деятельность.
Портфолио
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