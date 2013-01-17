Разработка, Продвижение сайтов

Разработка корпоративных сайтов, их поддержка, реклама и продвижение в сети Интернет;

Разработка web-ориентированного программного обеспечения, ПО для Коллцентров;

Разработка Flash презентаций;

Техническая поддержка (хостинг).

Разработка ПО для системы Touch Screen.