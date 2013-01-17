cb-media

Виктория Волошина cb-media

 
34 годаРоссия/Пенза
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Разработка, Продвижение сайтов

Разработка корпоративных сайтов, их поддержка, реклама и продвижение в сети Интернет;

Разработка web-ориентированного программного обеспечения, ПО для Коллцентров;

Разработка Flash презентаций;

Техническая поддержка (хостинг).

Разработка ПО для системы Touch Screen.

Flash
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