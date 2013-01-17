Разработка, Продвижение сайтов
Разработка корпоративных сайтов, их поддержка, реклама и продвижение в сети Интернет;
Разработка web-ориентированного программного обеспечения, ПО для Коллцентров;
Разработка Flash презентаций;
Техническая поддержка (хостинг).
Разработка ПО для системы Touch Screen.
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