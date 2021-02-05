Делаю лучшие сайты быстро, качественно, недорого

Привет, друзья!

Мой профиль работ - Веб разработка

Опыт работы более 2 лет.

Я искренне люблю веб-разработку, активно изучаю новые стандарты, постоянно развиваю свои навыки чтобы делать качественные, кросс-браузерные, пиксельно точные, адаптивные сайты и быть в курсе нововидений в моей сфере дейтельности.

Мой навыки:

1. HTML5, CSS3, SASS, SCSS

2. Wordpress (опыт создания тем с нуля, доработки, оптимизация, коммерческие проекты)

3. Django (опыт разработки backend-а коммерческих сайтов на django фрейморке)

4. Работа с Git

5. Babel, Webpack

6. ReactJs, Redux

7. Работа в Figma, Adobe XD

Почему вы должны выбрать меня:

+ готова приступить сегодня

+ всегда довожу дело до конца

+ не нарушаю сроков

+ всегда на связи Telegram, Facebook