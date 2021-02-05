Делаю лучшие сайты быстро, качественно, недорого
Привет, друзья!
Мой профиль работ - Веб разработка
Опыт работы более 2 лет.
Я искренне люблю веб-разработку, активно изучаю новые стандарты, постоянно развиваю свои навыки чтобы делать качественные, кросс-браузерные, пиксельно точные, адаптивные сайты и быть в курсе нововидений в моей сфере дейтельности.
Мой навыки:
1. HTML5, CSS3, SASS, SCSS
2. Wordpress (опыт создания тем с нуля, доработки, оптимизация, коммерческие проекты)
3. Django (опыт разработки backend-а коммерческих сайтов на django фрейморке)
4. Работа с Git
5. Babel, Webpack
6. ReactJs, Redux
7. Работа в Figma, Adobe XD
Почему вы должны выбрать меня:
+ готова приступить сегодня
+ всегда довожу дело до конца
+ не нарушаю сроков
+ всегда на связи Telegram, Facebook