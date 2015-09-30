ccklu

Мирослава ccklu

 
39 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад

Здравствуйте уважаемые заказчики! Хочу вам предложить услуги: рерайт с исходником и без, наполнение сайтов полезной информацией. С каждым заказчиком стараюсь найти общий язык. 

Спасибо за внимание!

Отзывы заказчиков

assa21
35 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
$2
10 баллов
10 лет назад
Перенести информацию
Справилась хорошо
Отличный заказчик. Анастасия очень приятна в общении, ставит всегда четкое ТЗ, моментальная оплата. Рекомендую!
Ответный отзыв
nppekos
39 лет
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Внесение изменений в текст сайта
WordPress
С работой справилась оперативно. Рекомендую
Хороший заказчик. Рекомендую.
Ответный отзыв
Наполнение сайтов
2 отзыва
$1/час
от $5
#196