Здравствуйте уважаемые заказчики! Хочу вам предложить услуги: рерайт с исходником и без, наполнение сайтов полезной информацией. С каждым заказчиком стараюсь найти общий язык.
Спасибо за внимание!
Отзывы заказчиков
$2
10 баллов
10 лет назад
Справилась хорошо
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Анастасия очень приятна в общении, ставит всегда четкое ТЗ, моментальная оплата. Рекомендую!
$5
10 баллов
10 лет назад
WordPress
С работой справилась оперативно. Рекомендую
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Рекомендую.
Наполнение сайтов
2 отзыва
$1/час
от $5
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