Replaywheel.ru/en/ была реализована версия АНГЛ языка для сайта. 1. Переведено не все. - replaywheel.ru/en/buyers вот такие огрехи. 2. В админке пропал список страниц. - В админке нет списка страниц и модулей для АНГЛ версии сайта. 3. В галерее АНГЛ версии ...
Не работаем по предоплате!
Заключение договора с исполнителем - при желании исполнителя.
Все задания, не вошедшие в первичное ТЗ оплачиваются дополнительно.
- $45Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Падение возникает из-за того, что меняются права на запись файлов. Так же есть постоянное превышение оперативной памяти. Требуется настроить сайт (оптимизировать, убрать лишнее и т.п.) сделав предварительно бэкап! Ниже лог ответ суппорта хостера: На данный момент ошибка ...Закрыт7 лет назад
- $70
replaywheel.ru/en/ была реализована версия АНГЛ языка для сайта. 1. Переведено не все. - replaywheel.ru/en/buyers вот такие огрехи. 2. В админке пропал список страниц. - В админке нет списка страниц и модулей для АНГЛ версии сайта. 3. В галерее АНГЛ версии ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $180
Имя сайта www.replaywheel.ru Задача: создать сайта на phalcon framework, полностью копирующий функционал существующего сайта на Symfony. Улучшить работоспособность существующих модулей и частей сайта. Сайт должен повторить функционал существующего сайта www.replaywheel.ru, который описан в "Создание сайта Replaywheel на phalconТЗ" и ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно устранить баги: 1. [url=http://replaywheel.ru/gallery]replaywheel.ru/gallery[/url] в админке не удаётся зайти в редактор галереи. "The server returned a "500 Internal Server Error"" 2. [url=http://replaywheel.ru/gallery]replaywheel.ru/gallery[/url] не добавляются фото в галерею. При инициации загрузки сайт загружает помимо файла несколько Мб и повисает. 3. [url=http://replaywheel.ru/catalog/audi/#/REPLAY/A44/]replaywheel.ru/catalog/au...[/url] в карточке товара ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
185.20.224.117 тех.домен сайта. Сайт написан на Симфони. Правки по верстке: 1. В IE10 и fireFox отображается вертикальный горизонтальный скролл на списке дилеров в городе при клике на город в шапке owely.com/51AZjOm 2. В ...Закрыт9 лет назад
Сайт с личным кабинетом, регистрацией и стандартным форумом. Основной функционал: публикация объявлений, отправка сообщений, отслеживание изменений цены выбранного объявления и комментариев, поиск объявлений по сокращенной форме поиска и по полной, стандартный форум с единой регистрацией ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
1. CMS с возможностью создания разделов, страниц и управлением описанным ниже функционалом. 2. Кросбраузерность для актуальных версий IE, Firefox, Opera, Chrome, Яндекс браузер. 3. Адаптивная верстка: от 960 до 1440. По макетам. 4. Сайт берет фото товаров с ресурса 5. Сайт ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт9 лет назад
- $15
Отрисовать в кривых изображение. CoralDrow или AI.Верстка полиграфии1 заявкаЗакрыт9 лет назад
4 изображения. Срок - 1 день.Верстка полиграфии12 заявокЗакрыт9 лет назад
Сделать страницу на сайте с формой регистрации. Описание работы: Привязывать к БД не нужно. Пользователь будет переходить по ссылке на данную страницу и после заполнения данных будет переходить по другой ссылке. Информацию о пользователе отправлять на e-mail ...Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт10 лет назад
Строгий дизайн сайта, без "рюшечек" как irr.ru Есть схема где какие элементы расположить. Подробнее в ТЗ.Дизайн сайтов51 заявкаЗакрыт10 лет назад
РАЗМЕРЫ: 200х300 пикс., 240х400пикс. Вес баннера не должен превышать 35Кб. Фон баннера не должен быть прозрачным, содержимое баннера должно занимать всю отведенную площадь и иметь четкую границу (рамку). Ко всем баннерам необходимо сделать дубляж в формате GIF того ...Баннеры13 заявокЗакрыт10 лет назад
1. дополнить баннер информацией дилера (баннер в архиве исходник.rar). на последнем слайде необходимо вставить логотип Митсубиси (с надписью "надёжно") и логотип ориент моторс с контактами. (есть в файле 200x300_out_969_OM.fla) В мелком тексте где прочерк добавить – ООО ...Баннеры4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Создание анyимированных баннеров разных размеров. Баннера нужны в формате SWF и GIF. Макс размер 200кб. размеры 1. 240х400 2. 200х300 3. 300х250 В SWF необходимо встроить ссылку http://www.orient-mitsubishi.ru/auto/outlander/?_openstat=dGVzdDsxOzE7 1 сцена 1. На голубом фоне как на баннере "Безымянный-36.jpg" разместить автомобиль из файла ...Баннеры19 заявокЗакрыт10 лет назад
1. Сделать баннер 240х400. Уменьшить исходный 300х500 пропорционально. Без изменений. 2. Сделать баннер 200х300. Уменьшить исходный 300х500. Сжать по высоте фон. 3. Сделать баннер 300х250. - сцена 1. "чёрный фон с лого": --обрезать с ориентацией "по центру" - ...Завершен11 лет назад
Требуется создать ряд разделов похожих на "Статьи", т.е. Список публикаций, подробное описание публикаций. Автоматический ресайз и кроп превью-иллюстраций в списки под заданные размеры. Изменение вёрстки главное страницы: добавить под болшим баннером ряд из трёх блоков, в ...Закрыт11 лет назад
1. изменить положение одного города на картах. (три практически одинаковые flash-карты) 2. добавить 2-3 города на карты (на две карты)Завершен11 лет назад
http://www.eco-step.ru/about/geografia на эту карту добавить 5 городов со всплывающими описаниями. Есть исходник.Завершен11 лет назад
- $120
Сайт http://www.ecostep-center.ru/: Модуль "Каталог", который нуждается в изменении, уже изменён с учётом этого ТЗ на аналогичном сайте. Можно использовать его полностью. 1. Пиктограммы-ссылки «Видео» и «Фото» из «Медиагалерея» перенести на страницу «Информация» как показано на макете. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад