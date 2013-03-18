cda_cda

Дмитрий cda_cda

 
37 летРоссия/Тольятти
11 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад

Не работаем по предоплате!

Заключение договора с исполнителем - при желании исполнителя.

Все задания, не вошедшие в первичное ТЗ оплачиваются дополнительно.

  • Доработка сайта на symfony (мультиязык, админка)

    $45

    Replaywheel.ru/en/ была реализована версия АНГЛ языка для сайта.    1. Переведено не все.   - replaywheel.ru/en/buyers вот такие огрехи.   2. В админке пропал список страниц.   - В админке нет списка страниц и модулей для АНГЛ версии сайта.   3. В галерее АНГЛ версии ...

    Symfony
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Оптимизация сайт на symfony (падает сервер)

    Падение возникает из-за того, что меняются права на запись файлов. Так же есть постоянное превышение оперативной памяти. Требуется настроить сайт (оптимизировать, убрать лишнее и т.п.) сделав предварительно бэкап! Ниже лог ответ суппорта хостера: На данный момент ошибка ...

    PHPSymfony
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработка сайта на symfony

    $70

    replaywheel.ru/en/ была реализована версия АНГЛ языка для сайта.    1. Переведено не все.   - replaywheel.ru/en/buyers вот такие огрехи.   2. В админке пропал список страниц.   - В админке нет списка страниц и модулей для АНГЛ версии сайта.   3. В галерее АНГЛ версии ...

    Symfony
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработка сайта на Phalcon

    $180

    Имя сайта www.replaywheel.ru Задача: создать сайта на phalcon framework, полностью копирующий функционал существующего сайта на Symfony. Улучшить работоспособность существующих модулей и частей сайта.  Сайт должен повторить функционал существующего сайта www.replaywheel.ru, который описан в "Создание сайта Replaywheel на phalconТЗ"  и ...

    Symfony
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Исправление багов на сайте (cmf symfony)

    Нужно устранить баги:  1. [url=http://replaywheel.ru/gallery]replaywheel.ru/gallery[/url] в админке не удаётся зайти в редактор галереи. "The server returned a "500 Internal Server Error""  2. [url=http://replaywheel.ru/gallery]replaywheel.ru/gallery[/url] не добавляются фото в галерею. При инициации загрузки сайт загружает помимо файла несколько Мб и повисает.  3. [url=http://replaywheel.ru/catalog/audi/#/REPLAY/A44/]replaywheel.ru/catalog/au...[/url] в карточке товара ...

    SymfonyКарточки товаров
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доделать каталог товаров с автозагрузкой ассортимента

    185.20.224.117 тех.домен сайта. Сайт написан на Симфони. Правки по верстке: 1. В IE10 и fireFox отображается вертикальный горизонтальный скролл на списке дилеров в городе при клике на город в шапке owely.com/51AZjOm 2. В ...

    Правки в верстке
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доработать сайт объявлений с личным кабинетом и форумом

    Сайт с личным кабинетом, регистрацией и стандартным форумом. Основной функционал: публикация объявлений, отправка сообщений, отслеживание изменений цены выбранного объявления и комментариев, поиск объявлений по сокращенной форме поиска и по полной, стандартный форум с единой регистрацией ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сверстать и поставить на CMS сайт-каталог

    1. CMS с возможностью создания разделов, страниц и управлением описанным ниже функционалом. 2. Кросбраузерность для актуальных версий IE, Firefox, Opera, Chrome, Яндекс браузер. 3. Адаптивная верстка: от 960 до 1440. По макетам. 4. Сайт берет фото товаров с ресурса 5. Сайт ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создание страницы с формой регистрации

    Сделать страницу на сайте с формой регистрации. Описание работы: Привязывать к БД не нужно. Пользователь будет переходить по ссылке на данную страницу и после заполнения данных будет переходить по другой ссылке. Информацию о пользователе отправлять на e-mail ...

    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создание баннера. Несколько размеров

    РАЗМЕРЫ: 200х300 пикс., 240х400пикс. Вес баннера не должен превышать 35Кб. Фон баннера не должен быть прозрачным, содержимое баннера должно занимать всю отведенную площадь и иметь четкую границу (рамку). Ко всем баннерам необходимо сделать дубляж в формате GIF того ...

    FlashActionScript
    Баннеры13 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Изменить размеры баннера, добавить информацию

    1. дополнить баннер информацией дилера (баннер в архиве исходник.rar). на последнем слайде необходимо вставить логотип Митсубиси (с надписью "надёжно") и логотип ориент моторс с контактами. (есть в файле 200x300_out_969_OM.fla) В мелком тексте где прочерк добавить – ООО ...

    Баннеры4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создание flash-баннера

    Создание анyимированных баннеров разных размеров. Баннера нужны в формате SWF и GIF. Макс размер 200кб. размеры 1. 240х400 2. 200х300 3. 300х250 В SWF необходимо встроить ссылку http://www.orient-mitsubishi.ru/auto/outlander/?_openstat=dGVzdDsxOzE7 1 сцена 1. На голубом фоне как на баннере "Безымянный-36.jpg" разместить автомобиль из файла ...

    Flash
    Баннеры19 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Изменить размер баннера

    1. Сделать баннер 240х400. Уменьшить исходный 300х500 пропорционально. Без изменений. 2. Сделать баннер 200х300. Уменьшить исходный 300х500. Сжать по высоте фон. 3. Сделать баннер 300х250. - сцена 1. "чёрный фон с лого": --обрезать с ориентацией "по центру" - ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Модернизация сайта

    Требуется создать ряд разделов похожих на "Статьи", т.е. Список публикаций, подробное описание публикаций. Автоматический ресайз и кроп превью-иллюстраций в списки под заданные размеры. Изменение вёрстки главное страницы: добавить под болшим баннером ряд из трёх блоков, в ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработать flash-объект

    1. изменить положение одного города на картах. (три практически одинаковые flash-карты) 2. добавить 2-3 города на карты (на две карты)

    Flash
    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Доработка модуля, изменение верстки страницы

    $120

    Сайт http://www.ecostep-center.ru/: Модуль "Каталог", который нуждается в изменении, уже изменён с учётом этого ТЗ на аналогичном сайте. Можно использовать его полностью. 1. Пиктограммы-ссылки «Видео» и «Фото» из «Медиагалерея» перенести на страницу «Информация» как показано на макете. ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад
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Отзывы фрилансеров
Tania_Netkova
33 годаУкраина
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Изменить размер баннера
Хороший заказчик - четко объяснил что делать, моментально оплатил.
В срок, согласно ТЗ! Спасибо Татьяне!
Ответный отзыв
wildbanner
Сергей 
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$15
10 баллов
11 лет назад
Доработать flash-объект
Приятный работать , оплата во время , четкое ТЗ , приятен в общении.
Оперативно и без доработок!
Ответный отзыв
silvvver
40 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$8
10 баллов
11 лет назад
Дополнить Flash-карту городами
Большое спасибо Дмитрию.Понятное тех.задание.Оплата вовремя.
Быстро, без доработок! Спасибо!
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