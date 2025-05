ASP.NET Developer

Чемисов Денис Владимирович

IT Analyst / ASP.NET Developer / C/C++ Developer

E-mail [email protected]

Тел. (моб.) +7 (919) 775-22-27

Проживание Жуковский (М. О.)

Информационные технологии, интернет, телеком

• Программирование, Разработка

• Интернет

• Развитие бизнеса

Образование

Основное

• 2008 — Московский Авиационный Институт, Вычислительные машины системы, комплексы и сети

Повышение квалификации/курсы

• 2008 — "Кастомизация и конфигурация Microsoft Dynamics CRM 4.0", SOFT-M, Сертификат

• 2008 — "Разработка под Microsoft Dynamics CRM 4.0", SOFT-M, Сертификат

• 2008 — "Приложения Microsoft Dynamics CRM 4.0", SOFT-M, Сертификат

Тесты/Экзамены

• 2010 — TS: Microsoft .NET Framework 3.5, ASP.NET Application Development (070-562), PROMETRIC

• 2010 — TS: Microsoft .NET Framework - Application Development Foundation (070-536), PROMETRIC

• 2010 — PRO: Designing and Developing Applications Using the Microsoft .NET Framework 3.5, PROMETRIC

Профессиональный опыт

---------------------------------------------------------------------------------

09.2011 – Продолжаю работать, Научно-исследовательский институт почтовой связи, ФГУП ( Москва, www.niips.ru )

Старший системный аналитик отдела портальных решений

1) Сбор, анализ, формализация требований на разработку по сопровождению:

- корпоративного портала "http://www.russianpost.ru/"ru (ФГУП Почта России);

- информационной системы поздравлений почты http://www.pozdrav.russianpost.ru

- информационной системы ЦХДПА

2) Формирование отчетов (выгрузка данных из СУБД Oracle)

09.2011 – 09.2012, Фармацевтические терминалы, ООО ( Москва, www.farmat.ru ) — Строительство/архитектура/недвижимость

Ведущий Web-разработчик

1) Исследование и формализация бизнес процессов компании, сбор и согласование требований заказчика (руководители отделов). Подготовка технических заданий на разработку системы управления деятельностью и электронного документооборота.

2) Разработка и внедрение системы управления деятельностью предприятия (ERP intra-net) - позволяющую создать единую среду для автоматизации планирования, учета, контроля и анализа всех основных бизнес-операций предприятия (производство, финансы, снабжение, сбыта, хранение, техническое обслуживание).

3) Разработка и внедрение системы электронного документооборота (согласование проектов договоров, регистрация входящих/исходящих документов, электронное хранилище документов).

---------------------------------------------------------------------------------

06.2009 - 09.2011 , ЛОКО-БАНК ( Москва , www.lockobank.ru/ ) — Банки/кредиты/инвестиции/лизинг

Ведущий разработчик

1) Анализ требований и составление технических заданий на разработку административного интерфейса сайта www.lockobank.ru, интернет-банкинга https://i.lockobank.ru

2) Разработка административного интерфейса для сайта www.lockobank.ru, доработка функциональности согласно техническим заданиям.

3) Поддержание и доработка функциональности Интернет-Банкинга https://i.lockobank.ru (Архитектура приложения: Автоматическая Банковская Система - WCF Services - ASP.NET Web Site)

4) Разработка заявочного механизма, включающий автоматизированный документооборот по созданным рабочим процессам (Трехзвенное приложение ASP.NET)

5) Разработка Event Handlers, Web-Parts, Work-Flows под Microsost Sharepoint 2007

---------------------------------------------------------------------------------

01.2008 - 04.2009 , ООО Управляющая Компания МИАН ( Москва )

— Строительство/архитектура/недвижимость

ASP.NET программист

1) Разработка CMS на платформе ASP.NET 3.5 c использованием Dynamic Data

2) Разработка и сопровождение Web-сайтов ASP.NET 2.0, завершенные проекты:

www.terrasport.ru

www.kopernik.ru

www.kopernik-labs.ru

www.narkomfin.ru

3) Участие в группе по настройке и кастомизации Microsoft Dynamics

4) Разработка корпоративных приложений (Web-parts) на основе корпоративного портала Microsoft SharePoint Portal 2003

5) Разработка внутрикорпоративных Intranet-проектов.

---------------------------------------------------------------------------------

06.2005 - 01.2008, ОАО "НИИП им. Тихомирова" (Жуковский)

Инженер-программист

1) Программирование сигнального процессора RISC архитектуры TigerSHARC (Среда разработки Analog Devices VisualDSP++) для БРЛС 5ого поколения. (С, Assembler)

2) Оптимизация алгоритмов обработки цифровой информации.

3) Написание технической документации по выполненым проектам.

---------------------------------------------------------------------------------

Рекомендации

• ООО “Фармацевтические терминалы”

Посметный Олег Иванович, Руководитель ITотдела

89153888220

• ООО УК МИАН

Степанов Алексей Владимирович, Начальник IT отдела

89166291507

• ООО УК МИАН

Донской Дмитрий Александрович, Ведущий программист

89269708000

Дополнительная информация

Гражданство:

• Россия

Разрешение на работу в странах:

• Россия

Языки

• Родной язык — Русский

• Испанский, базовые знания

• Английский, свободно владею

Ключевые навыки

.NET Framework, ASP.NET, С/С++, Assembler, C#, DevExpress componets, LINQ, EF 4.0, JavaScript, XML, XSLT, XSD, WCF, MSSQL SERVER 2008, Oracle, ООП, IIS