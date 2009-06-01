Чемисов Денис Владимирович
IT Analyst / ASP.NET Developer / C/C++ Developer
E-mail [email protected]
Тел. (моб.) +7 (919) 775-22-27
Проживание Жуковский (М. О.)
Информационные технологии, интернет, телеком
• Программирование, Разработка
• Интернет
• Развитие бизнеса
Образование
Основное
• 2008 — Московский Авиационный Институт, Вычислительные машины системы, комплексы и сети
Повышение квалификации/курсы
• 2008 — "Кастомизация и конфигурация Microsoft Dynamics CRM 4.0", SOFT-M, Сертификат
• 2008 — "Разработка под Microsoft Dynamics CRM 4.0", SOFT-M, Сертификат
• 2008 — "Приложения Microsoft Dynamics CRM 4.0", SOFT-M, Сертификат
Тесты/Экзамены
• 2010 — TS: Microsoft .NET Framework 3.5, ASP.NET Application Development (070-562), PROMETRIC
• 2010 — TS: Microsoft .NET Framework - Application Development Foundation (070-536), PROMETRIC
• 2010 — PRO: Designing and Developing Applications Using the Microsoft .NET Framework 3.5, PROMETRIC
Профессиональный опыт
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09.2011 – Продолжаю работать, Научно-исследовательский институт почтовой связи, ФГУП ( Москва, www.niips.ru )
Старший системный аналитик отдела портальных решений
1) Сбор, анализ, формализация требований на разработку по сопровождению:
- корпоративного портала "http://www.russianpost.ru/"ru (ФГУП Почта России);
- информационной системы поздравлений почты http://www.pozdrav.russianpost.ru
- информационной системы ЦХДПА
2) Формирование отчетов (выгрузка данных из СУБД Oracle)
09.2011 – 09.2012, Фармацевтические терминалы, ООО ( Москва, www.farmat.ru ) — Строительство/архитектура/недвижимость
Ведущий Web-разработчик
1) Исследование и формализация бизнес процессов компании, сбор и согласование требований заказчика (руководители отделов). Подготовка технических заданий на разработку системы управления деятельностью и электронного документооборота.
2) Разработка и внедрение системы управления деятельностью предприятия (ERP intra-net) - позволяющую создать единую среду для автоматизации планирования, учета, контроля и анализа всех основных бизнес-операций предприятия (производство, финансы, снабжение, сбыта, хранение, техническое обслуживание).
3) Разработка и внедрение системы электронного документооборота (согласование проектов договоров, регистрация входящих/исходящих документов, электронное хранилище документов).
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06.2009 - 09.2011 , ЛОКО-БАНК ( Москва , www.lockobank.ru/ ) — Банки/кредиты/инвестиции/лизинг
Ведущий разработчик
1) Анализ требований и составление технических заданий на разработку административного интерфейса сайта www.lockobank.ru, интернет-банкинга https://i.lockobank.ru
2) Разработка административного интерфейса для сайта www.lockobank.ru, доработка функциональности согласно техническим заданиям.
3) Поддержание и доработка функциональности Интернет-Банкинга https://i.lockobank.ru (Архитектура приложения: Автоматическая Банковская Система - WCF Services - ASP.NET Web Site)
4) Разработка заявочного механизма, включающий автоматизированный документооборот по созданным рабочим процессам (Трехзвенное приложение ASP.NET)
5) Разработка Event Handlers, Web-Parts, Work-Flows под Microsost Sharepoint 2007
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01.2008 - 04.2009 , ООО Управляющая Компания МИАН ( Москва )
— Строительство/архитектура/недвижимость
ASP.NET программист
1) Разработка CMS на платформе ASP.NET 3.5 c использованием Dynamic Data
2) Разработка и сопровождение Web-сайтов ASP.NET 2.0, завершенные проекты:
3) Участие в группе по настройке и кастомизации Microsoft Dynamics
4) Разработка корпоративных приложений (Web-parts) на основе корпоративного портала Microsoft SharePoint Portal 2003
5) Разработка внутрикорпоративных Intranet-проектов.
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06.2005 - 01.2008, ОАО "НИИП им. Тихомирова" (Жуковский)
Инженер-программист
1) Программирование сигнального процессора RISC архитектуры TigerSHARC (Среда разработки Analog Devices VisualDSP++) для БРЛС 5ого поколения. (С, Assembler)
2) Оптимизация алгоритмов обработки цифровой информации.
3) Написание технической документации по выполненым проектам.
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Рекомендации
• ООО “Фармацевтические терминалы”
Посметный Олег Иванович, Руководитель ITотдела
89153888220
• ООО УК МИАН
Степанов Алексей Владимирович, Начальник IT отдела
89166291507
• ООО УК МИАН
Донской Дмитрий Александрович, Ведущий программист
89269708000
Дополнительная информация
Гражданство:
• Россия
Разрешение на работу в странах:
• Россия
Языки
• Родной язык — Русский
• Испанский, базовые знания
• Английский, свободно владею
Ключевые навыки
.NET Framework, ASP.NET, С/С++, Assembler, C#, DevExpress componets, LINQ, EF 4.0, JavaScript, XML, XSLT, XSD, WCF, MSSQL SERVER 2008, Oracle, ООП, IIS