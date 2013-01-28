Куненко Екатерина Сергеевна
Должность: Корректор
Skype: celeb_greenwood
Эл. почта: [email protected]
Возраст: 21 год
Опыт работы
Литературный редактор
Сентябрь 2011 - настоящее время
Онлайн-радио "Первое Мультифандомное"
Составление, корректура текстов рубрики новостей
Литературный редактор, корректор
Май 2011 - настоящее время
Частный работодатель
Корректура авторских текстов (рассказы, повести, научные статьи)
Образование
Российский государственный профессионально-педагогический университет – РГППУ - 2013, Факультет Электроэнергетики и Информатики, кафедра «Сетевых и Информационных Систем»
Ключевые навыки
Редактирование и корректура новостных и обзорных текстов для последующей начитки (корректура с учётом фонетики), литературное редактирование научных статей, рассказов и повестей.
Пользователь компьютера: продвинутый
Дополнительная информация
Владение ПК Продвинутый пользователь
Иностранные языки Английский, уровень intermediate
Врождённая грамотность