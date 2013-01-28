Корректор

Куненко Екатерина Сергеевна

Должность: Корректор

Skype: celeb_greenwood

Эл. почта: [email protected]

Возраст: 21 год

Опыт работы

Литературный редактор

Сентябрь 2011 - настоящее время

Онлайн-радио "Первое Мультифандомное"

Составление, корректура текстов рубрики новостей

Литературный редактор, корректор

Май 2011 - настоящее время

Частный работодатель

Корректура авторских текстов (рассказы, повести, научные статьи)

Образование

Российский государственный профессионально-педагогический университет – РГППУ - 2013, Факультет Электроэнергетики и Информатики, кафедра «Сетевых и Информационных Систем»

Ключевые навыки

Редактирование и корректура новостных и обзорных текстов для последующей начитки (корректура с учётом фонетики), литературное редактирование научных статей, рассказов и повестей.

Пользователь компьютера: продвинутый

Дополнительная информация

Владение ПК Продвинутый пользователь

Иностранные языки Английский, уровень intermediate

Врождённая грамотность