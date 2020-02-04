celeronm

Мирон Иванов celeronm

 
23 годаРоссия/Санкт-Петербург
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад

Что я Вам могу предложить:⬇️

  • ФОТО:
  • ✔️Ретушь 
  • ✔️Замена фона 
  • ✔️Коррекция цвета 
  • ✔️Выборочная обработка цвета
  • ✔️Устранение лишних элементов
  • ВИДЕО:
  • ✔️монтаж
  • ✔️цветокоррекция
  • СОЗДАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

Условия сотрудничества:⬇️

1. Ознакомление с ТЗ, оценка времени и стоимости;

2. Возможно "Тестовое задание" для оценки Вами моих возможностей;

3. Если всё устроило обе стороны, то продолжение сотрудничества(выполнение проекта);

4. По завершению проекта, отправляю готовую работу с Водяными знаками;

5. Правки проекта(если они требуются);

6. Оплата проекта удобными для Вас способами(можете видеть чуть ниже);

7. Только после получения денег на счёт отсылаю готовую работу, без водяных знаков;

8. Закрытие проекта, обмен отзывами.