Что я Вам могу предложить:⬇️
- ФОТО:
- ✔️Ретушь
- ✔️Замена фона
- ✔️Коррекция цвета
- ✔️Выборочная обработка цвета
- ✔️Устранение лишних элементов
- ВИДЕО:
- ✔️монтаж
- ✔️цветокоррекция
- СОЗДАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИЙ
Условия сотрудничества:⬇️
1. Ознакомление с ТЗ, оценка времени и стоимости;
2. Возможно "Тестовое задание" для оценки Вами моих возможностей;
3. Если всё устроило обе стороны, то продолжение сотрудничества(выполнение проекта);
4. По завершению проекта, отправляю готовую работу с Водяными знаками;
5. Правки проекта(если они требуются);
6. Оплата проекта удобными для Вас способами(можете видеть чуть ниже);
7. Только после получения денег на счёт отсылаю готовую работу, без водяных знаков;
8. Закрытие проекта, обмен отзывами.
Действие аккаунта приостановлено!