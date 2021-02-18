Приветствую вас на своей страничке)
Я делаю:
- базовую ретушь и цветокоррекцию
Подойдет для частных съемок, каталогов, мероприятий, контента для соц. сетей и др.
- макро ретушь и цветокоррекцию
Подойдет для beauty, close-up, рекламных, коммерческих, журнальных съемок и т.д.
Работаю с фотографами, брендами, журналами, визажистами, косметологами и многими другими)
Обращайтесь, если вам нужен красивый качественный результат!
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Портфолио
- Ретушь и цветокоррекция фото58 просмотров
- Ретушь и цветокоррекция фото119 просмотров