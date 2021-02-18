Приветствую вас на своей страничке)

Я делаю:

- базовую ретушь и цветокоррекцию

Подойдет для частных съемок, каталогов, мероприятий, контента для соц. сетей и др.

- макро ретушь и цветокоррекцию

Подойдет для beauty, close-up, рекламных, коммерческих, журнальных съемок и т.д.

Работаю с фотографами, брендами, журналами, визажистами, косметологами и многими другими)

Обращайтесь, если вам нужен красивый качественный результат!