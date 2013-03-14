Предоставляю много различных услуг в сфере SMO/SMM

Социальные сети с которыми я работаю:

Вконтакте, Twitter.

С данными соц.сетями могу зделать все что угодно(накрутка комментариев, лайки, опросы, просмотр видео, привлечение людей в приложение) и многое другое. Задавайте вопросы все обсудим.

Skype: cena9941

vk: http://vk.com/id34488256