Предоставляю много различных услуг в сфере SMO/SMM
Социальные сети с которыми я работаю:
Вконтакте, Twitter.
С данными соц.сетями могу зделать все что угодно(накрутка комментариев, лайки, опросы, просмотр видео, привлечение людей в приложение) и многое другое. Задавайте вопросы все обсудим.
Skype: cena9941
Отзывы заказчиков
$600
10 баллов
12 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$50
10 баллов
12 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$9
10 баллов
12 лет назад
Подписчиков (1000 шт) добавил в группу очень быстро (за несколько часов) по отличной цене. Приятно общаться.
Социальные сети (SMM и SMO)
3 отзыва
от $5
от 3 дней
нет рейтинга
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $5
от 3 дней
нет рейтинга