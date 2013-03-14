cena9941

Андрей cena9941

 
30 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад

Предоставляю много различных услуг в сфере SMO/SMM

Социальные сети с которыми я работаю:

Вконтакте, Twitter.

С данными соц.сетями могу зделать все что угодно(накрутка комментариев, лайки, опросы, просмотр видео, привлечение людей в приложение) и многое другое. Задавайте вопросы все обсудим.

Skype: cena9941

vk: http://vk.com/id34488256

Отзывы заказчиков

gabrus
Илья 
33 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$600
10 баллов
12 лет назад
Добавление 2000 человек в группу на vk.com
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
bjk
37 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Увеличение вступивших в группу ботами
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
x666x
45 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$9
10 баллов
12 лет назад
Подписчики на публичную страницу VK
Подписчиков (1000 шт) добавил в группу очень быстро (за несколько часов) по отличной цене. Приятно общаться.
Социальные сети (SMM и SMO)
3 отзыва
от $5
от 3 дней
нет рейтинга
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $5
от 3 дней
нет рейтинга