12/2011 – наст.время удаленная работа(freelance) Невель, Псковская обл.

Переводчик

Выполнение письменных переводов на заказ, тематика: бизнес, публицистика, др.

Портфолио - http://freelance.ru/users/Cenchi

9/2009 – 11/2011 ООО «Нота Бена» Санкт-Петербург

Офис-менеджер

Работа в должности ассистента дирекции и менеджеров компании - перевод деловой документации (письма, договоры), бизнес-переписка, тел. переговоры на англ. яз., рерайт и копирайт (туризм).

11/2007-8/2009 ООО “АйТи Территория Норд» Санкт-Петербург

Офис-менеджер

Работа в должности исполнительного помощника менеджмента и персонала компании – перевод текстов онлайн-игр (с/на англ. и нем. яз.), бизнес-переписка на англ. яз.

Образование

2006, Псковский государственный педагогический университет им. С.М. Кирова, Псков

Высшее, английский и немецкий языки