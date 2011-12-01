12/2011 – наст.время удаленная работа(freelance) Невель, Псковская обл.
Переводчик
Выполнение письменных переводов на заказ, тематика: бизнес, публицистика, др.
Портфолио - http://freelance.ru/users/Cenchi
9/2009 – 11/2011 ООО «Нота Бена» Санкт-Петербург
Офис-менеджер
Работа в должности ассистента дирекции и менеджеров компании - перевод деловой документации (письма, договоры), бизнес-переписка, тел. переговоры на англ. яз., рерайт и копирайт (туризм).
11/2007-8/2009 ООО “АйТи Территория Норд» Санкт-Петербург
Офис-менеджер
Работа в должности исполнительного помощника менеджмента и персонала компании – перевод текстов онлайн-игр (с/на англ. и нем. яз.), бизнес-переписка на англ. яз.
Образование
2006, Псковский государственный педагогический университет им. С.М. Кирова, Псков
Высшее, английский и немецкий языки