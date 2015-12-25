center88

Виталий center88

 
35 летРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Контент-менеджер, Web-мастер, Системный администратор

- написание кода на HTML / CSS

- photoshop и фото для web

- работа с CMS (wordpress, diafan, uCoz, joomla)

- работа в Dreamweawer

- умение написать ТЗ (техническое задание) или инструкцию

- скорость набора текста 220 уд/мин rus,180 en

- изучение книг по html-верстке, интернет-маркетингу

 

Проекты по верстке/контенту сайтов:

1) банк София (www.sofia.ru)

2) магазин спорттоваров (www.aas-sport.ru)

3) клиенты сменившие домены или завершившие свою деятельность

- Администрирование– Windows 2003/2008/2012/VMware/WAMP 

- Резервирование данных и мониторинг процессов у клиентов

- Монтаж/прокладка витой пары/оптики, кроссировка/патч-панели 

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