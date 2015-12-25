Контент-менеджер, Web-мастер, Системный администратор
- написание кода на HTML / CSS
- photoshop и фото для web
- работа с CMS (wordpress, diafan, uCoz, joomla)
- работа в Dreamweawer
- умение написать ТЗ (техническое задание) или инструкцию
- скорость набора текста 220 уд/мин rus,180 en
- изучение книг по html-верстке, интернет-маркетингу
Проекты по верстке/контенту сайтов:
1) банк София (www.sofia.ru)
2) магазин спорттоваров (www.aas-sport.ru)
3) клиенты сменившие домены или завершившие свою деятельность
- Администрирование– Windows 2003/2008/2012/VMware/WAMP
- Резервирование данных и мониторинг процессов у клиентов
- Монтаж/прокладка витой пары/оптики, кроссировка/патч-панели
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