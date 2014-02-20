centeruspeh

Поиск и подбор персонала

Центр кадровых технологий "Успех"

Весь спектр кадровых технологий: поиск и подбор персонала по четким критериям работодателя, закрытие вакансий повышенной сложности, редкие профессии, адаптация, оценка, обучение и развитие сотрудников, кадровый аудит, кадровый консалтинг. Бизнес обучение, тренинги по Украине. Особое внимание уделяется разработкам и внедрению систем обучения для конкретных фирм, кадровому аудиту, управленческому коучингу, рекрутингу специалистов среднего и высшего управленческого менеджмента, хедхантингу.

Услуги для работодателей:

- поиск и подбор:

персонала среднего и высшего звена (head hunting)

- квалифицированных кадров рабочих и строительных специальностей

- домашнего персонала

- персонала под ключ (Эта эксклюзивная услуга означает, что если Вы собираетесь открыть новую фирму, то специально для Вас ЦКТ «Успех» предложит тщательно подобранный и протестированный нашими опытными психологами кадровый состав Вашей фирмы, начиная от руководителя или ведущего специалиста.)

- организация и проведение:

-промо – акций

- фокус групп

- программа «Тайный Покупатель» (Вид маркетинговых исследований для оценки качества обслуживания, выявления сильных и слабых мест в работе с клиентом.)

Контактная информация: Елена

Адресс: АР Крым, г. Севастополь ул. Багрия 41

Телефон: (050) 496-00-98

E-mail: [email protected]