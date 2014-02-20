centeruspeh

Ольга Сергеева centeruspehcenteruspeh
Центр кадровых технологий "Успех"
Весь спектр кадровых технологий: поиск и подбор персонала по четким критериям работодателя, закрытие вакансий повышенной сложности, редкие профессии, адаптация, оценка, обучение и развитие сотрудников, кадровый аудит, кадровый консалтинг. Бизнес обучение, тренинги по Украине. Особое внимание уделяется разработкам и внедрению систем обучения для конкретных фирм, кадровому аудиту, управленческому коучингу, рекрутингу специалистов среднего и высшего управленческого менеджмента, хедхантингу.
Услуги для работодателей:
- поиск и подбор:
персонала среднего и высшего звена (head hunting)
- квалифицированных кадров рабочих и строительных специальностей
- домашнего персонала
- персонала под ключ (Эта эксклюзивная услуга означает, что если Вы собираетесь открыть новую фирму, то специально для Вас ЦКТ «Успех» предложит тщательно подобранный и протестированный нашими опытными психологами кадровый состав Вашей фирмы, начиная от руководителя или ведущего специалиста.)
- организация и проведение:
-промо – акций
- фокус групп
- программа «Тайный Покупатель» (Вид маркетинговых исследований для оценки качества обслуживания, выявления сильных и слабых мест в работе с клиентом.)
Контактная информация: Елена
Адресс: АР Крым, г. Севастополь ул. Багрия 41
Телефон: (050) 496-00-98
E-mail: [email protected]