Центральная мастерская, www.centralm.ru, Ремонт грузоподъемного оборудовани

Ремонт грузоподъемного оборудования – наша основная специализация!

Мы осуществляем ремонт рольставни, ленточных конвейеров, кран-балок и прочего грузоподъемного оборудования, производим демонтаж металлоконструкций, монтаж лифтов.

Компания « Центральная мастерская» предоставляет услуги как разовых ремонтных работ, так и постоянной технической поддержки, которая обеспечит бесперебойную работу вашей техники и продлит срок ее активной эксплуатации.

Наши специалисты готовы выполнить любые необходимые вам ремонтные работы в любых условиях и в кратчайшие сроки. Кроме этого, компания «Центральная мастерская» производит любые электромонтажные и сварочные работы. Расценки на сварочные работы зависят от сложности объекта и сроков исполнения.