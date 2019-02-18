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Денис Храпко
centrkpp
centrkpp
34 года
Беларусь
/
Кличев
5 лет на
фриланс
-бирже
Был
8 месяцев назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Я против войны в Украине!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
—
нет постоянных исполнителей
—
нет безопасных платежей
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Иллюстрации и Рисунки
1 исполнитель
Завершен
5 лет назад
Отзывы фрилансеров
Все отзывы
Оксана
movena
47 лет
Украина
5 лет в сервисе
Была
год назад
16 отзывов
$50
10 баллов
5 лет назад
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Все отлично. Спасибо.
Всё было в срок и качественно. Будем обращаться еще. Рекомендую.
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