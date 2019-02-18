centrkpp

Денис Храпко centrkpp

 
34 годаБеларусь/Кличев
5 лет на фриланс-бирже
Был
8 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
movena
Оксана 
47 летУкраина
5 лет в сервисе
Была
год назад
$50
10 баллов
5 лет назад
Логотип в векторе
Все отлично. Спасибо.
Всё было в срок и качественно. Будем обращаться еще. Рекомендую.
Ответный отзыв