centrsentio

Задача: раскрутить 4 ролика о продуктах компании, сделать их SEO-оптимизацию, чтобы эти видео первыми индексировались поисковыми системами Яндекс и Google.Работа разовая, удаленная
Социальные сети (SMM и SMO)9 заявок
Закрыт
6 лет назад
Задача: раскрутить 4 ролика о продуктах компании, сделать их SEO-оптимизацию, чтобы эти видео первыми индексировались поисковыми системами Яндекс и Google.Работа разовая, удаленная
Выбор и полная настройка. -привязка домена; -исходящей и входящей почты; -платежной системы; -яндекс метрики; -форма захвата; -настройка курсов и вебинаров; -оформление.
Написание статьи для блога. Тематика: "Психология"