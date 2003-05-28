3D ВИЗУАЛИЗАТОР

Здравствуйте!

Меня зовут Дарья и я начинающий 3D визуализатор.

Если Вам необходимо фотореалистичное изображение вашего проекта, если Вам нужно создать 3D модель и поместить ее в реальную обстановку, если Вы просто мечтаете заранее понять, как будет выглядеть запланированный для Вашей квартиры интерьер - тогда Вы точно сделаете правильное решение, обратившись ко мне! Работаю в 3Ds Max, Corona Renderer, Photoshop, имею международный сертификат Autodesk, совершенствую навыки на курсах 3D CLUB, всегда на связи.

Могу помочь Вам с:

Предметной визуализацией

Интерьерной визуализацией

Экстерьерной визуализацией

От Вас потребуются:

Аналоги мебели или заранее выбранные модели на 3ddd.ru

Желаемая цветовая гамма

План самого помещения

Желаемый декор и детали

ТЗ, которое я с радостью помогу Вам составить

С ответственностью выполню Ваш заказ, учту все Ваши пожелания и предпочтения.

Так как я только начинаю работать в данной сфере, готова рассмотреть Ваши предложения насчет оплаты проделанной работы. Окончательная стоимость обсуждается индивидуально в зависимости от объема работы, детальности проработки и срока выполнения.