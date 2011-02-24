Студентка в поисках работы для мозга и развития способностей

Учусь на управленца-чиновника. Такая "кара" постигла меня за то, что не хватило решимости осуществить мечту. Сообразительности, способностей, харизмы хватает, чтобы обезопасить себя от негативного влияния и откровенных подкладываний хрюкающих млекопитающих от недоброжелателей. Сейчас жду хорошего такого пинка и слабого места в воротах, чтобы ударить рыжей шевелюрой и наконец-то заняться делом. Умею говорить и писать. Ответственно подхожу к выполнению задания. Стараюсь мыслить. Прежде всего нестандартно, фантазирую, применяю на практике полученные знания. Опыт только житейский. Зато аналитическая его составляющая просто "Вах!" Юна, несколько амбициозна, несколько умна, несколько всего. Не дам пропасть и загнуться делу. С энтузиазмом подхожу к работе (даже лопатой на даче машу самоотверженно и одухотворенно).

По вечерам пропадаю в интернете, поглащаю информацию, анализирую, на выходе получаю продукт с низким процентом г*. Вожусь с людьми из технического мира и других параллельных серой массовой общественности миров. В кратчайшие сроки обучаюсь нужному, приспосабливаю уже знакомое. Готова работать за невысокое вознаграждение, опыт, навыки, рекомендации, советы, критику и просто за "погреться в лучах славы" кого-то.