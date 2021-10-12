Навыки:
- HTML5, CSS3, JS, jQuery
- Git, GulpJS, Less, Sass
- Адаптивная / фиксированная
- БЭМ
- Кроссбраузерность: IE10+, FF, Chrome, Opera, Safari, Android, iOS
- Аккуратный, чистый, валидный (W3C) код
- Легкая и оптимизированная верстка
Мои преимущества:
1. Всегда работаю без предоплаты
2. Бесплатная помощь по сайту после выполнения заказа
3. Выполню заказ в максимально короткие сроки
5. Большой опыт работы и пока низкие цены (зарабатываю себе отзывы)
6. Чистый и грамотный код, который будет работать быстро и без сбоев
7. Качественная вёрстка, которая будет одинаково хорошо смотреться в разных браузерах и на различных разрешениях экрана
Могу предложить:
• Верстка макета из psd исходников
• Посадка верстки на wordpress
Чего не делаю:
• Не доделываю начатое другими исполнителями.
• Проекты для казино, секс-индустрии, магии, политики, религии, лотерей, игровые проекты с оружием и т.д.
• Не критикую работы других исполнителей.
Мои работы:
Верстка: