Верстка сайтов и посадка на Wordpress

Навыки:

- HTML5, CSS3, JS, jQuery

- Git, GulpJS, Less, Sass

- Адаптивная / фиксированная

- БЭМ

- Кроссбраузерность: IE10+, FF, Chrome, Opera, Safari, Android, iOS

- Аккуратный, чистый, валидный (W3C) код

- Легкая и оптимизированная верстка

Мои преимущества:

1. Всегда работаю без предоплаты

2. Бесплатная помощь по сайту после выполнения заказа

3. Выполню заказ в максимально короткие сроки

5. Большой опыт работы и пока низкие цены (зарабатываю себе отзывы)

6. Чистый и грамотный код, который будет работать быстро и без сбоев

7. Качественная вёрстка, которая будет одинаково хорошо смотреться в разных браузерах и на различных разрешениях экрана

Могу предложить:

• Верстка макета из psd исходников

• Посадка верстки на wordpress

Чего не делаю:

• Не доделываю начатое другими исполнителями.

• Проекты для казино, секс-индустрии, магии, политики, религии, лотерей, игровые проекты с оружием и т.д.

• Не критикую работы других исполнителей.

Мои работы:

Верстка:

www.maket.md