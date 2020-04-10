►Качество ► Скорость ►Стоимость

>> Качество >> Скорость >> Стоимость

Это мои преимущества. Закажите проект у меня и убедитесь в этом.

Я частный веб-мастер. Основная специализация создание сайтов -визиток, корпоративных сайтов и интернет-магазинов. В основном создаю сайты на CMS WordPress. Интернет-магазины создаю на системе Woocommerce и Shopscript.

По желанию заказчика пишу сайт вручную, при этом использую PHP+JS+MYSQL.

Занимаюсь раскруткой и продвижением сайтов, как вновь созданных, так и уже существующих долгое время.

Работаю в паре с профессиональным копирайтером, поэтому тексты получаются грамотные и стилистически выверенные.

Родился и вырос в Москве, сейчас проживаю в Краснодаре и периодически приезжаю в Москву, работаю как полностью удаленно, так и с личными встречами по желанию заказчика.

Создание сайтов — это мой основной доход, а потому стараюсь все делать качественно, для дальнейшего сотрудничества.

Постоянно совершенствуюсь и обучаюсь.

Окончил МАИ в 2007 год.

В 2012 году окончил курсы «Специалист» программирование С/С++ при МГТУ им. Баумана.

Опыт работы более 8 лет…Работаю быстро, качественно и адекватно.

Связаться со мной можно по телефону, скайпу, электронной почте.