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Я частный веб-мастер. Основная специализация создание сайтов -визиток, корпоративных сайтов и интернет-магазинов. В основном создаю сайты на CMS WordPress. Интернет-магазины создаю на системе Woocommerce и Shopscript.
По желанию заказчика пишу сайт вручную, при этом использую PHP+JS+MYSQL.
Занимаюсь раскруткой и продвижением сайтов, как вновь созданных, так и уже существующих долгое время.
Работаю в паре с профессиональным копирайтером, поэтому тексты получаются грамотные и стилистически выверенные.
Родился и вырос в Москве, сейчас проживаю в Краснодаре и периодически приезжаю в Москву, работаю как полностью удаленно, так и с личными встречами по желанию заказчика.
Создание сайтов — это мой основной доход, а потому стараюсь все делать качественно, для дальнейшего сотрудничества.
Постоянно совершенствуюсь и обучаюсь.
Окончил МАИ в 2007 год.
В 2012 году окончил курсы «Специалист» программирование С/С++ при МГТУ им. Баумана.
Опыт работы более 8 лет…Работаю быстро, качественно и адекватно.
Связаться со мной можно по телефону, скайпу, электронной почте.
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